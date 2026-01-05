Mercator je 21 samopostrežnih bencinskih servisov Maxen prodal podjetju Sunqar Resourcess FZ-LLC iz Združenih arabskih emiratov. Koliko je znašala kupnina, ni znano.

"Danes je bila izvedena primopredaja podjetja M Energija, ki je upravljala bencinske servise pod blagovno znamko Maxen, novemu lastniku podjetju Sunqar Resourcess FZ-LLC iz Združenih arabskih emiratov. S tem je zaključen prodajni postopek prodaje Maxenovih samopostrežnih bencinskih servisov, ki jih je preko podjetja M Energija upravljal Mercator," so sporočili iz Mercatorja.

Mercator je na trg goriv vstopil leta 2011, ko je prevzel podjetje En Plus, predhodnika podjetja M Energija. Takrat so vstop utemeljevali kot dopolnitev trgovske dejavnosti. Sprva so prihodki rasli, nato pa so v letih 2019 in 2020 močno upadli. M Energija je večino let poslovala z izgubo – tudi v zadnjih treh letih. Lani je podjetje ustvarilo 13 milijonov evrov prihodkov, a hkrati beležilo 709 tisoč evrov izgube.

Podjetje En Plus je prvi samopostrežni bencinski servis v Sloveniji odprlo leta 2006.

Prodaja M Energije, ki je v poslovanju Mercatorja predstavljala nekaj manj kot odstotek celotnih prihodkov, sledi strategiji osredotočanja Mercatorja in njenega lastnika Fortenova grup na osnovno dejavnost, so še zapisali v Mercatorju.

Samopostrežni bencinski servisi so v Sloveniji redkost, čeprav v Franciji, Italiji in skandinavskih državah prevladujejo. Pri nas kupci še vedno pogosteje natočijo gorivo na klasičnih servisih, kjer hkrati opravijo še druge nakupe.

Mercator je že konec leta 2024 zaprl vse trgovine z izdelki za dom M Tehnika, lani poleti pa prodal družbo Mercator-Emba.