S. K.

Četrtek,
26. 2. 2026,
19.01

2 uri, 12 minut

Četrtek, 26. 2. 2026, 19.01

2 uri, 12 minut

Liga NHL, 26. februar

Nova težka naloga za Kopitarjeve

S. K.

Anže Kopitar | Anže Kopitar in njegovi LA Kings so izgubili zadnje štiri dvoboje v ligi NHL. | Foto Reuters

Anže Kopitar in njegovi LA Kings so izgubili zadnje štiri dvoboje v ligi NHL.

Foto: Reuters

Le dobrih 24 ur po porazu z Vegasom (4:6), Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings čaka nov zahteven izziv v ligi NHL. V noči na petek po slovenskem času se bodo namreč Kralji na domačem ledu spopadli z aktualnimi podprvaki lige, Edmonton Oilers. Tudi ti v tej sezoni ne blestijo.

V losangeleški dvorani Crypto.com se bodo ponoči (4.30) LA Kings spopadli z Edmonton Oilers. Kralji so trenutno deveti na lestvici zahodne konference lige NHL, Oilers pa sedmi. Razlike so majhne, kanadska ekipa ima ob dveh odigranih tekmah več na računu le štiri točke več od Kopitarjevih, prav daleč niso niti peti Anaheim Ducks, četrti Utah Mamoth, kot tudi ne osmi Seattle Kraken. Do konca rednega dela sezone se tako obeta še srdit boj za mesta v končnici.

Sta pa tako LA kot Edmonton v črnem nizu in zmage nista okusila že na štirih zaporednih tekmah. Kralji so v četrtek zjutraj po slovenskem času priznali premoč Vegasu (4:6), Oilerse pa je s 6:5 premagal Anaheim.

