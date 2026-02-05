Hrvaška skupina Fortenova, eden največjih poslovnih sistemov v regiji in lastnica Mercatorja, nadaljuje s strateškim preoblikovanjem svojega portfelja. Po prodaji več agroživilskih družb v zadnjih letih se pozornost seli k dvema najprepoznavnejšima podjetjema iz njihovega portfelja - Jamnica Plus in PIK Vrbovec. Medtem ko se za Jamnico interes kupcev po navedbah družbe pojavlja neprestano, naj bi bila prodaja PIK Vrbovec že v zaključni fazi.

Skupina Fortenova se pripravlja na prodajo podjetja Jamnica Plus, enega najboljših in najbolj dobičkonosnih podjetij v skupini. Kljub temu so v Fortenovi do sedaj zanikali, da bi bil formalni prodajni proces že sprožen, ob tem pa potrdili, da “interes na trgu obstaja neprekinjeno”, ekskluzivno poroča hrvaški Jutarnji list.

V skupini Fortenova so na vprašanja Jutarnjega lista odgovorili, da medijskih ugibanj in informacij, ki prihajajo iz neimenovanih virov, ne morejo komentirati.

"Družba PIK Vrbovec plus je v lasti skupine Fortenova. Takoj ko bomo imeli relevantne informacije o njeni prodaji na voljo javnosti, jih bomo transparentno sporočili. Prav tako v tem trenutku ni postopka prodaje družbe Jamnica plus, vendar pa je zanimanje trga za to družbo še vedno v teku," so poudarili v skupini Fortenova.

Poudarili so, da so poslovne odločitve, ki so jih sprejeli v preteklem obdobju, med drugim privedle do refinanciranja dolga in njegovega zmanjšanja z 1,2 milijarde evrov na 650 milijonov evrov.

PIK Vrbovec tik pred prodajo: Bosqar Invest najresnejši kupec

Medtem ko je pri Jamnici stanje še odprto, je pri PIK Vrbovec po navedbah Jutarnjega lista slika precej bolj konkretna. Po informacijah dobro obveščenih virov naj bi bil najverjetnejši kupec hitro rastoča investicijska družba Bosqar Invest, ki jo vodita Stjepan in Manica Pirc Orešković. Podjetje je v zadnjih letih agresivno raslo z akvizicijami, med drugim so prevzeli slovensko Panvito in Mlinar, pri čemer kot strateški partner sodeluje tudi MID Europe.

Hrvaški portal Danica navaja, da se o prodaji PIK Vrbovec pogovarjajo že dalj časa in da sta v ožjem krogu dva kupca - domači in tuji iz iste panoge. Končna odločitev naj bi bila znana kmalu.

PIK Vrbovec je ključno podjetje hrvaške mesnopredelovalne industrije, saj ima vodilne tržne deleže. Podjetje je v zadnjih letih močno izboljšalo poslovanje - iz skoraj šest milijonov evrov izgube v letu 2023 so v letu 2024 ob 336 milijonih evrov prihodkov zabeležili skoraj sedem milijonov čistega dobička.