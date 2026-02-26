Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
B. B.

Četrtek,
26. 2. 2026,
18.51

Osveženo pred

14 minut

Janez Bijol

Panoga za alpsko smučanje

Janez Bijol izvoljen za predsednika panoge za alpsko smučanje

"Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Verjamem, da lahko skupaj s klubi, trenerji in vsemi deležniki okrepimo temelje slovenskega alpskega smučanja."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Verjamem, da lahko skupaj s klubi, trenerji in vsemi deležniki okrepimo temelje slovenskega alpskega smučanja."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na današnji volilni seji Zbora panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije so delegati za novega predsednika zbora in odbora izvolili Janeza Bijola ter hkrati potrdili njegov razvojni program za prihodnje mandatno obdobje. Zbor je s tem začrtal jasno smer nadaljnjega razvoja slovenskega alpskega smučanja s poudarkom na krepitvi baze, stabilizaciji delovanja in dolgoročni skrbi za mlade tekmovalke in tekmovalce.

"Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. Verjamem, da lahko skupaj s klubi, trenerji in vsemi deležniki okrepimo temelje slovenskega alpskega smučanja. Naš cilj je jasen: ustvariti stabilen, učinkovit in razvojno naravnan sistem, v katerem bodo imeli mladi športniki dobre pogoje za napredek, panoga pa jasno in dolgoročno vizijo," je po izvolitvi povedal Janez Bijol.

V predstavitvi programa je Janez Bijol izpostavil, da slovensko alpsko smučanje temelji na močni tradiciji, znanju in mednarodni prepoznavnosti, hkrati pa se sooča z resnimi izzivi, kot so dostopnost smučišč, finančne obremenitve družin, kadrovski primanjkljaj in vplivi okoljskih sprememb. Potrjeni program zato v ospredje postavlja večjo organizacijsko učinkovitost, jasnejšo razdelitev odgovornosti ter tesnejše povezovanje klubov, stroke in Smučarske zveze Slovenije.

Večja podpora klubom

Poseben poudarek je namenjen razvoju otroškega in mladinskega programa, nadgradnji sistema NPŠŠC, izboljšanju pogojev za delo trenerjev in strokovnega kadra ter večji podpori klubom. Med ključnimi cilji so tudi krepitev regijskih programov, boljše sodelovanje s smučarskimi centri, razvoj infrastrukture ter vzpostavitev dodatnih mehanizmov za podporo trenažnemu procesu in rehabilitaciji športnikov po poškodbah. Program predvideva tudi nadaljnje aktivnosti na področju popularizacije alpskega smučanja in promocije panoge med mladimi.

Foto: Aleš Fevžer

Alpsko smučanje se vse bolj sooča z odhajanjem trenerjev

Delegati zbora so v razpravi podprli usmeritev, ki temelji na dolgoročnem razvoju in stabilnosti sistema ter na zavedanju, da ima Slovenija široko bazo mladih smučark in smučarjev, ki pa potrebuje kakovostne pogoje za delo in napredovanje. Posebej je bilo izpostavljeno tudi vprašanje kadrov, saj se slovensko alpsko smučanje vse bolj sooča z odhajanjem trenerjev in strokovnjakov v tujino, kar zahteva sodobnejši in konkurenčnejši pristop k organizaciji in zaposlovanju.

