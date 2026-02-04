Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
4. 2. 2026,
17.15

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
prodaja hiša hiša Dubrovnik nepremičnine nepremičnine

Sreda, 4. 2. 2026, 17.15

25 minut

Na Pelješcu naprodaj hiša tik ob morju. Cena šokirala kupce, telefoni zvonijo vsak dan. #foto

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Hiša v Dubrovniku | Kot razkriva oglas, je hiša v prvi vrsti ob morju na mirnem mestu nedaleč od Pelješkega mostu. | Foto Nekretnine.hr

Kot razkriva oglas, je hiša v prvi vrsti ob morju na mirnem mestu nedaleč od Pelješkega mostu.

Foto: Nekretnine.hr

Območje Dubrovnika je na Hrvaškem znano kot eno najdražjih – tudi ko gre za nepremičnine. A vendarle je cena ene od hiš, ki je naprodaj na tem območju in leži tik ob morju, presenetila tako kupce kot nepremičninske agente.

Vseljivo hišo v Blaževu na polotoku Pelješac tik ob morju, ki je velika 83 kvadratnih metrov, oglašujejo jo za 350 tisoč evrov. Lastnik nepremičninske agencije Damir Đuračić je za Slobodno Dalmacijo povedal, da jih zainteresirani kupci kličejo vsak dan.

"Tovrstna nepremičnina tik ob morski obali se na trgu pojavlja zelo redko. Prodajamo jo deset dni in telefon nam nenehno zvoni," je dejal. 

Fotogalerija
1
 / 13

Hiša je idealna za družinsko življenje ali turistični najem 

"Cena je bila sprva precej višja, a smo naredili primerjalno analizo in prišli do te cene. Zato je zanimanje poskočilo. Po mojem mnenju je to odlična naložba, saj je nepremičnine v prvi vrsti ob morju res težko najti. Prostor je omejen in hiš ob morju ne more biti več, kot jih je. Prostorski načrti ponujajo vedno manj možnosti za gradnjo tik ob morju. Takšne nepremičnine ohranjajo svojo vrednost, podobno kot nepremičnine znotraj zgodovinskih kompleksov, saj jih je omejeno število, novih ni mogoče graditi. Mislim, da je to vedno dober nakup, cene pa se bodo po mojem mnenju v prihodnosti le še zvišale," je še pojasnil nepremičninski agent. 

Gre za dvonadstropno hišo, idealno za družinsko življenje ali turistični najem. Hiša stoji na parceli, veliki nekaj več kot 200 kvadratnih metrov, njena bivalna površina pa meri 83 kvadratnih metrov. V pritličju je odprt bivalni prostor, ki povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo z dostopom na vrt. Leseno stopnišče vodi v prvo nadstropje s tremi spalnicami, glavna spalnica pa ima dostop do terase s pogledom na morje. Vrt je sestavljen iz dveh manjših delov in ponuja tudi pokrito parkirno mesto.

i-Vent
Trendi "Zatiskala sem si oči, dokler me ni streznilo, kaj se je zgodilo s ceno moje nepremičnine."
Klavdija Kutnar, Milan Bogatič, odprtje Parencane
Novice V Izoli odprli prenovljeni del Parenzane
Nepremičninski skladi, trgi, rast
Novice Zakaj vse več vlagateljev ponovno stavi na poslovne nepremičnine

prodaja hiša hiša Dubrovnik nepremičnine nepremičnine
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.