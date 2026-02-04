Na Pelješcu naprodaj hiša tik ob morju. Cena šokirala kupce, telefoni zvonijo vsak dan. #foto

Območje Dubrovnika je na Hrvaškem znano kot eno najdražjih – tudi ko gre za nepremičnine. A vendarle je cena ene od hiš, ki je naprodaj na tem območju in leži tik ob morju, presenetila tako kupce kot nepremičninske agente.

Vseljivo hišo v Blaževu na polotoku Pelješac tik ob morju, ki je velika 83 kvadratnih metrov, oglašujejo jo za 350 tisoč evrov. Lastnik nepremičninske agencije Damir Đuračić je za Slobodno Dalmacijo povedal, da jih zainteresirani kupci kličejo vsak dan.

"Tovrstna nepremičnina tik ob morski obali se na trgu pojavlja zelo redko. Prodajamo jo deset dni in telefon nam nenehno zvoni," je dejal.

Hiša je idealna za družinsko življenje ali turistični najem

"Cena je bila sprva precej višja, a smo naredili primerjalno analizo in prišli do te cene. Zato je zanimanje poskočilo. Po mojem mnenju je to odlična naložba, saj je nepremičnine v prvi vrsti ob morju res težko najti. Prostor je omejen in hiš ob morju ne more biti več, kot jih je. Prostorski načrti ponujajo vedno manj možnosti za gradnjo tik ob morju. Takšne nepremičnine ohranjajo svojo vrednost, podobno kot nepremičnine znotraj zgodovinskih kompleksov, saj jih je omejeno število, novih ni mogoče graditi. Mislim, da je to vedno dober nakup, cene pa se bodo po mojem mnenju v prihodnosti le še zvišale," je še pojasnil nepremičninski agent.

Gre za dvonadstropno hišo, idealno za družinsko življenje ali turistični najem. Hiša stoji na parceli, veliki nekaj več kot 200 kvadratnih metrov, njena bivalna površina pa meri 83 kvadratnih metrov. V pritličju je odprt bivalni prostor, ki povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevno sobo z dostopom na vrt. Leseno stopnišče vodi v prvo nadstropje s tremi spalnicami, glavna spalnica pa ima dostop do terase s pogledom na morje. Vrt je sestavljen iz dveh manjših delov in ponuja tudi pokrito parkirno mesto.