Ameriška košarkarska liga NBA je danes objavila lestvico najbolje prodajanih dresov v svojih spletnih trgovinah in tik pod vrhom se je znašel slovenski virtuoz, zvezdnik moštva Los Angeles Lakers Luka Dončić. Ljubljančan je v tem pogledu prehitel svojega zvezdniškega soigralca in legendo lige NBA LeBrona Jamesa, pred njim pa ostaja le en veteran. To je zimzeleni Steph Curry, zvezdnik moštva Golden State Warriors.

Stephen Curry iz Golden State Warriors in Luka Dončić iz Los Angeles Lakers sta košarkarja, katerih drese je v letošnji sezoni kupilo največ ljubiteljev košarke, tako v ZDA kot po svetu. Sledijo jima Jalen Brunson (New York Knicks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) …

Vodilni kandidat za najkoristnejšega igralca sezone (MVP) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) je na sedmem mestu, na devetem pa je najbrž najboljši igralec lige Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki trenutno okreva po poškodbi. Kanadčan in Srb sta dva od petih mednarodnih igralcev lige na seznamu najbolje prodajanih dresov, ob Dončiću in Francozu Wembanyami se je v elitni petnajsterici zaslužkarjev znašel še Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Odlično se prodajajo tudi dresi novincev v ligi NBA, Coopra Flagga iz Dallas Mavericksov in Cadea Cunninghama iz Detroit Pistonsov.

O natančnih številkah prodanih dresov Američani ne poročajo, zagotovo pa vsi omenjeni košarkarski zvezdniki prinašajo ligi fenomenalne dobičke. Cene dresov, ki so v prodaji v spletni trgovini NBA, se gibljejo okoli 100 ameriških dolarjev (85 evrov).

