Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
20. 1. 2026,
19.55

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Jalen Brunson Victor Wembanyama LeBron James Stephen Curry Luka Dončić Luka Dončić prodaja Liga NBA Liga NBA

Torek, 20. 1. 2026, 19.55

33 minut

NBA

V ligi NBA si zaradi Luke Dončića manejo roke

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Luka Dončić | Dresi z imenom Luka Dončić so drugi najbolje prodajani v ligi NBA. | Foto Reuters

Dresi z imenom Luka Dončić so drugi najbolje prodajani v ligi NBA.

Foto: Reuters

Ameriška košarkarska liga NBA je danes objavila lestvico najbolje prodajanih dresov v svojih spletnih trgovinah in tik pod vrhom se je znašel slovenski virtuoz, zvezdnik moštva Los Angeles Lakers Luka Dončić. Ljubljančan je v tem pogledu prehitel svojega zvezdniškega soigralca in legendo lige NBA LeBrona Jamesa, pred njim pa ostaja le en veteran. To je zimzeleni Steph Curry, zvezdnik moštva Golden State Warriors.

Luka Dončić
Sportal Ni več dvoma: Luka Dončić znova v elitni druščini, razočaranje za Jamesa

Stephen Curry iz Golden State Warriors in Luka Dončić iz Los Angeles Lakers sta košarkarja, katerih drese je v letošnji sezoni kupilo največ ljubiteljev košarke, tako v ZDA kot po svetu. Sledijo jima Jalen Brunson (New York Knicks), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) …

Vodilni kandidat za najkoristnejšega igralca sezone (MVP) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) je na sedmem mestu, na devetem pa je najbrž najboljši igralec lige Nikola Jokić (Denver Nuggets), ki trenutno okreva po poškodbi. Kanadčan in Srb sta dva od petih mednarodnih igralcev lige na seznamu najbolje prodajanih dresov, ob Dončiću in Francozu Wembanyami se je v elitni petnajsterici zaslužkarjev znašel še Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks).

Odlično se prodajajo tudi dresi novincev v ligi NBA, Coopra Flagga iz Dallas Mavericksov in Cadea Cunninghama iz Detroit Pistonsov.

O natančnih številkah prodanih dresov Američani ne poročajo, zagotovo pa vsi omenjeni košarkarski zvezdniki prinašajo ligi fenomenalne dobičke. Cene dresov, ki so v prodaji v spletni trgovini NBA, se gibljejo okoli 100 ameriških dolarjev (85 evrov).

Preberite še:

Luka Dončić Nikola Jokić
Sportal Zaradi poškodbe kolena brez soočenja Dončić–Jokić
Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Toronto Raptors
Sportal Dončić navdušil z odgovorom, ki bi ga morali slišati vsi: Za to smo plačani
Luka Dončić, Los Angeles Lakers : Toronto Raptors
Sportal Luka Dončić, LeBron in Ayton zrežirali pomembno zmago Lakersov
Luka Dončić LeBron James
Sportal MRI razkril težo poškodbe pri Dončiću
Jalen Brunson Victor Wembanyama LeBron James Stephen Curry Luka Dončić Luka Dončić prodaja Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.