Avtor:
M. T.

Četrtek,
26. 2. 2026,
17.37

Osveženo pred

0 minut

Alarm na Švedskem: proti letalonosilki ruski dron, posredovala vojska

Charles de Gaulle letalonosilka ladja | V povezavi z letalonosilko Charles de Gaulle se je na Švedskem zgodil zelo resen varnostni indicent. | Foto Reuters

V povezavi z letalonosilko Charles de Gaulle se je na Švedskem zgodil zelo resen varnostni indicent.

Foto: Reuters

Z ruske ladje v bližini pristanišča v mestu Malmö na Švedskem, kjer je trenutno zasidrana francoska letalonosilka na jedrski pogon Charles de Gaulle, se je dvignil dron in poletel proti plovilu francoske mornarice. Zaznala ga je švedska vojska in proti njemu usmerila motilec signala. Kaj se je zgodilo z dronom, ni znano.

260-metrska letalonosilka Charles de Gaulle – edina neameriška letalonosilka na jedrski pogon – je trenutno v pristanišču švedskega mesta Malmö, kjer se med drugim nahaja zaradi strateških mornariških vaj.

Kot poroča švedska televizija SVT, se je v povezavi z letalonosilko zgodil zelo resen varnostni incident. Z ruske ladje, ki naj bi se nahajala v bližini pristanišča v Malmöju, se je po informacijah televizije dvignil dron in poletel proti zastavonoši francoske mornarice ter se ji približal.

