Alarm na Švedskem: proti letalonosilki ruski dron, posredovala vojska

Z ruske ladje v bližini pristanišča v mestu Malmö na Švedskem, kjer je trenutno zasidrana francoska letalonosilka na jedrski pogon Charles de Gaulle, se je dvignil dron in poletel proti plovilu francoske mornarice. Zaznala ga je švedska vojska in proti njemu usmerila motilec signala. Kaj se je zgodilo z dronom, ni znano.

260-metrska letalonosilka Charles de Gaulle – edina neameriška letalonosilka na jedrski pogon – je trenutno v pristanišču švedskega mesta Malmö, kjer se med drugim nahaja zaradi strateških mornariških vaj.

Kot poroča švedska televizija SVT, se je v povezavi z letalonosilko zgodil zelo resen varnostni incident. Z ruske ladje, ki naj bi se nahajala v bližini pristanišča v Malmöju, se je po informacijah televizije dvignil dron in poletel proti zastavonoši francoske mornarice ter se ji približal.

Ni znano, kaj se je zgodilo z dronom

Za kakšen dron je šlo, ni znano, so ga pa takoj zaznali sistemi za zgodnje opozarjanje na potencialna tveganja švedske vojske. Ta je ukrepala z motilcem signala. Brezpilotni letalnik je nato izginil, ni pa še jasno, ali se je vrnil na ladjo, s katere je vzletel, ali pa je morda strmoglavil v morje, še poroča SVT.

Francoska letalonosilka Charles de Gaulle je edino neameriško tovrstno plovilo na jedrski pogon na svetu. Nekaj več kot 260 metrov dolga ladja običajno prevaža več tisoč mornarjev, prostora pa ima za okrog 30 bojnih letal. Foto: Guliverimage

Domnevno ruske drone so v zadnjem letu sicer večkrat opazili v več skandinavskih in drugih državah, med drugim na Danskem, Švedskem, Poljskem in v Nemčiji.