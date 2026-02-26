Predsednica republike Nataša Pirc Musar ob nedavnih napadih na kanale vlade in Gibanja Svoboda ponovno poziva k spoštljivi in vsebinski komunikaciji v predvolilni kampanji. Prakse, ki smo jim priča zadnje dni, so po njenem mnenju zavržne ter predstavljajo nedopusten in nevaren poseg v delovanje države, so sporočili iz njenega urada.

"Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta"

"Namerno potvarjanje dejstev, zavajanje, dezinformacije, vpletenost tujih držav v volitve, financiranje od zunaj – vse to so primeri volilnih kampanj, kot smo jim bili nedavno priče v nekaterih evropskih državah. Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta," je predsednica ponovila poziv ob začetku volilne kampanje.

Med te zavržne prakse po mnenju predsednice zagotovo sodijo napadi na kanale vlade, ki predstavljajo nedopusten in nevaren poseg v delovanje države, "ne glede na to, kdo vlado sestavlja ali vodi".

Po mnenju predsednice je treba raziskati vse morebitne vplive od zunaj

"To ni samo problem Slovenije, jaz sem to močno dezinformacijsko kampanjo opazovala v času volitev v Moldaviji in takrat je EU rekla, da bo pozorno spremljala, kaj se dogaja," je predsednica ob robu obiska Železne Kaple dejala v izjavi za medije. V državah članicah EU je po njenem mnenju izjemno pomembno, da organi pregona raziščejo vsak sum, ki kaže na vplive od zunaj. Slovenskim organom pregona zaupa in upa, da se bodo tega lotili skrajno resno, je dodala.

"To ni nekaj, kar si v razvitih demokracijah volivke in volivci zaslužimo"

Prav tako so po njenem mnenju zavržni tudi napadi na stranko Gibanje Svoboda, vključno z današnjim, nad katerim je zgrožena po človeški plati in z vidika zaščite pravic živali. Takšne prakse se morajo prenehati, je poudarila. "To ni nekaj, kar si v razvitih demokracijah volivke in volivci zaslužimo," je dodala v izjavi za medije.

Na območju Ljubljanske ceste na Vrhniki so namreč na enega izmed reklamnih panojev Svobode izobesili kadaver. V Svobodi so dejanje in krutost do živali ostro obsodili. Dogodek so obsodili tudi v nekaterih drugih strankah, policisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja.

Pirc Musar skrbi prikazovanje "spletnih vplivnežev" kot žrtev sistema

Predsednica je v pozivu dodala, da je kot državljanka izredno zaskrbljena tudi nad tem, "da se posamezniki, ki so v preteklosti storili najhujša kazniva dejanja, policija pa po javno dostopnih informacijah preiskuje tudi domnevno nadaljevanje izvrševanja kaznivih dejanj, pod krinko izraza 'spletni vplivnež' v nekaterih medijih ter na družbenih omrežjih prikazujejo kot žrtve in to samo zato, ker nasprotujejo določenim političnim strankam".

"Takšna relativizacija dejanj je nedopustna in za družbo izjemno nevarna," je izpostavila. Policija mora svoje delo opravljati neodvisno, pri čemer jim sama zaupa, obenem pa bi se morali tudi mediji bolj zavedati posledic takšnega nekritičnega poročanja, je opozorila.