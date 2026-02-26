"Obstaja utemeljen sum, da je v ozadju napadov na profil vlade in premierja organizirani mednarodni kriminal"

Po seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost sta državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk ter direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete podala izjavo za javnost, v zvezi s kibernetskim napadom na uradni Instagram profil predsednika vlade in vlade. "Obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organizirani mednarodni kriminal," je na izjavi za javnost povedal državni sekretar Volk. Dodal je, da bodo, če bo potrebno, sklicali tudi sejo sveta za nacionalno varnost.

"Danes je potekalo zasedanje sekretariata sveta za nacionalno varnost. Danes najbolj zaskrbljujoč je napad na Instagram profil predsednika vlade in profil vlade. Gre za večplastni kibernetski napad na Vlado republike Slovenije, zaradi česar je bil UKOM primoran zapreti komentiranje na Instagram profilih. Ta dogodek štejem za vprašanje nacionalne varnosti. Zato ga obravnavamo z vso resnostjo, predvsem zaradi izkušenj iz tujine. Ponekod so morali volitve zaradi takšnih stvari celo odpovedati. Prav posebej opozarjam, da obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organizirani mednarodni kriminal. O tem poteka intenzivna, ponavljam intenzivna preiskava. Ne dvomim, da bo ozadje raziskano," je na izjavi za javnost povedal Vojko Volk.

"Stopnje ogrožanja še ne vemo, a gre za vprašanje nacionalne varnosti," je še dodal Volk.

Na vprašanje, ali bi volitve zaradi takšnih napadov lahko bile nelegitimne, je Volk dejal: "V primeru romunskih volitev, ki so bile predsedniške, je bil vpliv ustrojev iz tujine, ustvarjanje narativov, zgodb tako velik, da so bili volitve primorani ponoviti. V našem primeru, ko gre za parlamentarne volitve, je to težje. Ta hip večje nevarnosti, da bi bile volitve nelegitimne, ni."

Pod objavo 422 identičnih komentarjev

Direktorica UKOM-a Petra Bezjak Cirman je povedala, da so v torek zvečer na vladi v objavi na Instragram porfilu zaznali veliko količino komentarjev. 422 identičnih komentarjev s tremi besedami. Možnost komentiranja so zaprli. Omenjeni dogodek so prijavili sektorju kriminalistične policije. Obvestili so tudi podjetje Meta, ki upravlja Instagram.

"Prve informacije kažejo, da ni šlo za enkratno povečanje sledilcev, ampak povečanje komentarjev, kar ni zanemarljivo. Tovrstno komentiranje bi lahko privedlo do samoomejitve komentiranja," pa je dejal Uroš Svete.