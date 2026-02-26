Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Četrtek,
26. 2. 2026,
13.44

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Vojko Volk javnost izjava seja nacionalna varnost

Četrtek, 26. 2. 2026, 13.44

0 minut

"Obstaja utemeljen sum, da je v ozadju napadov na profil vlade in premierja organizirani mednarodni kriminal"

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Vojko Volk | "Stopnje ogrožanja še ne vemo, a gre za vprašanje nacionalne varnosti," je povedal Vojko Volk.  | Foto STA

"Stopnje ogrožanja še ne vemo, a gre za vprašanje nacionalne varnosti," je povedal Vojko Volk. 

Foto: STA

Po seji sekretariata Sveta za nacionalno varnost sta državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk ter direktor urada vlade za informacijsko varnost Uroš Svete podala izjavo za javnost, v zvezi s kibernetskim napadom na uradni Instagram profil predsednika vlade in vlade. "Obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organizirani mednarodni kriminal," je na izjavi za javnost povedal državni sekretar Volk. Dodal je, da bodo, če bo potrebno, sklicali tudi sejo sveta za nacionalno varnost.

"Danes je potekalo zasedanje sekretariata sveta za nacionalno varnost. Danes najbolj zaskrbljujoč je napad na Instagram profil predsednika vlade in profil vlade. Gre za večplastni kibernetski napad na Vlado republike Slovenije, zaradi česar je bil UKOM primoran zapreti komentiranje na Instagram profilih. Ta dogodek štejem za vprašanje nacionalne varnosti. Zato ga obravnavamo z vso resnostjo, predvsem zaradi izkušenj iz tujine. Ponekod so morali volitve zaradi takšnih stvari celo odpovedati. Prav posebej opozarjam, da obstaja utemeljen sum, da je v ozadju teh napadov organizirani mednarodni kriminal. O tem poteka intenzivna, ponavljam intenzivna preiskava. Ne dvomim, da bo ozadje raziskano," je na izjavi za javnost povedal Vojko Volk.

"Stopnje ogrožanja še ne vemo, a gre za vprašanje nacionalne varnosti," je še dodal Volk. 

Na vprašanje, ali bi volitve zaradi takšnih napadov lahko bile nelegitimne, je Volk dejal: "V primeru romunskih volitev, ki so bile predsedniške, je bil vpliv ustrojev iz tujine, ustvarjanje narativov, zgodb tako velik, da so bili volitve primorani ponoviti. V našem primeru, ko gre za parlamentarne volitve, je to težje. Ta hip večje nevarnosti, da bi bile volitve nelegitimne, ni."

Pod objavo 422 identičnih komentarjev 

Direktorica UKOM-a Petra Bezjak Cirman je povedala, da so v torek zvečer na vladi v objavi na Instragram porfilu zaznali veliko količino komentarjev. 422 identičnih komentarjev s tremi besedami. Možnost komentiranja so zaprli. Omenjeni dogodek so prijavili sektorju kriminalistične policije. Obvestili so tudi podjetje Meta, ki upravlja Instagram.

"Prve informacije kažejo, da ni šlo za enkratno povečanje sledilcev, ampak povečanje komentarjev, kar ni zanemarljivo. Tovrstno komentiranje bi lahko privedlo do samoomejitve komentiranja," pa je dejal Uroš Svete. 

Kibernetska trdnjava 2025
Novice Kako odporna je Slovenija proti hekerjem?
Gibanje Svoboda. Vojko Volk
Novice Volk poslej v kabinetu premierja pristojen le za nacionalno in mednarodno varnost
Vojko Volk javnost izjava seja nacionalna varnost
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.