Mercator je pred dnevi končal prodajo svoje hčerinske družbe M Energija, ki v Sloveniji upravlja 21 samopostrežnih bencinskih servisov znamke Maxen. Prodal jo je družbi Sunqar Resources FZ-LLC iz Združenih arabskih emiratov. Vrednost posla uradno ni bila razkrita, neuradne informacije spletnega portala Necenzurirano pa razkrivajo, da je kupnina znašala okoli 1,2 milijona evrov. To je le malce nad knjigovodsko vrednostjo te naložbe Mercatorja.

Prodaja je del strateškega premika največjega slovenskega trgovca in njegovega lastnika, hrvaške skupine Fortenova Grupa, k osredotočanju na temeljno maloprodajno dejavnost, saj je poslovanje M Energije predstavljalo manj kot en odstotek skupnih prihodkov. M Energija je v zadnjih letih poslovala z izgubo, leta 2024 je imela 13,2 milijona evrov prihodkov in okoli 710 tisoč evrov čiste izgube.

Družba Sunqar Resources je uradno registrirana v Združenih arabskih emiratih, po javno dostopnih podatkih pa njeni lastniki prihajajo iz Kazahstana. Med njimi je po navedbah portala Necenzurirano najpomembnejši Zangar Kulakejev, kazahstanski poslovnež, ki se ukvarja s prodajo naftnih proizvodov, utekočinjenega plina in premoga ter je prisoten na trgih vzhodne Evrope, baltske regije in srednje Azije. Med ključnimi partnerji podjetja je več kazahstanskih naftnih družb, ki imajo v tej državi v rokah nahajališča nafte. Ob kazahstanski državi so njihove solastnice tudi ameriške, britanske in kitajske naftne korporacije. S prevzemom servisov Maxen tako vstopajo tudi na slovenski trg naftnih derivatov.

Novi lastniki za direktorja imenovali Dimitrija Picigo

Po navedbah portala Necenzurirano je nove lastnike pri podpisu pogodbe z Mercatorjem zastopal Dimitrij Piciga, nekdanji direktor Hita in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki jo je moral leta 2021 zapustiti zaradi sporov okrog prodaje državnega premoženja.

Trenutno v javno dostopnih virih še ni podatka o imenu novega direktorja podjetja, ki bo vodil Maxenove bencinske servise. Po poročanju Necenzurirano pa so novi lastniki ta teden za direktorja imenovali prav Picigo, čigar kariera je bila še do pred kratkim neločljivo povezana s stranko SDS.

Kakšni so načrti novega lastnika?

Novi lastnik bencinskih servisov Maxen izraža zavezanost k nadaljnjemu razvoju podjetja in rasti prodajne mreže v Sloveniji. "Vizija razvoja družbe temelji na stabilni rasti, dodatnem vlaganju v sodobne tehnologije ter zagotavljanju kakovostne in zanesljive oskrbe z gorivi vsem dosedanjim in novim kupcem v Sloveniji in v tranzitu," je zapisal na svoji spletni strani.

Po lastnih navedbah v prihodnje načrtujejo investicije v rast mreže samopostrežnih bencinskih servisov v Sloveniji, dolgoročni načrti pa predvidevajo širjenje mreže tudi na bližnjih trgih.

Napovedujejo še, da bodo po končanju prevzema podjetja predstavili nadaljnje korake.