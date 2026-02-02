Kaj nevarnega se dogaja z zlatom? To je znano.

Cene zlata in še zlasti srebra so v zadnjih dnevih padle, v Nemčiji pa se vse bolj širi strah, da bo nepredvidljivi Donald Trump zaplenil nemško zlato, ki ga Berlin hrani v ZDA. Skupna točka obeh dogajanj je ameriška centralna banka oziroma Zvezne rezerve (Fed).

Cena zlata je padla z rekordnih 5.600 dolarjev (4.719 evrov) na 4.770 dolarjev (4.020 evrov) za unčo. V petek je cena srebra padla za 31 odstotkov. To je največji odstotni padec cene te plemenite kovine od marca 1980. Kaj bi lahko bili razlogi za takšne padce, se sprašuje bruseljski medij Euronews.

Zlata mrzlica

Zlata mrzlica je dosegla nov vrhunec na začetku leta 2026, cene pa so v začetku tega tedna dosegle rekord. Po vsem svetu so se ljudje postavili v vrsto, da bi prodali ali kupili plemenite kovine, ki so jih že imeli.

Cene zlata so po vsem svetu na vrhuncu pandemije covid-19 in sredi nenehnih vojn in nemirov, ki jih je povzročil predsednik ZDA Donald Trump, močno poskočile.

Vzpon in padec cen zlata

Najnovejši podatki o dvigu cene zlata so sovpadali z naraščajočimi geopolitičnimi napetostmi v Venezueli in Iranu, Trumpovimi ponavljajočimi se pozivi k prevzemu Grenlandije in njegovim vse bolj agresivnim odnosom do ameriških zaveznikov.

Je novica, da bo Trump za novega predsednika Zveznih rezerv imenoval Kevina Warsha, povzročila padec cen zlata in srebra? Foto: Guliverimage

Kje pa so razlogi za najnovejše padce cen zlata in srebra? Dejstvo je, da nihanje vrednosti sovpada z objavo novice, da bo Trump za novega predsednika Feda imenoval Kevina Warsha.

Bo Warsh Trumpu omogočil veliko poceni dolarjev?

Warsh bo vodenje ameriške centralne banke oziroma Zveznih rezerv prevzel maja letos. Po Trumpovih napovedih bo njegova naloga znižanje obrestnih mer, kar naj bo zmanjšalo stroške zadolževanja za ogromen dolg zvezne vlade v višini 38 bilijonov dolarjev (32 bilijonov evrov).

Trenutni predsednik Zveznih rezerv Jerome Powell ni želel nižati obrestne mere v skladu s Trumpovimi željami, ker kot svojo glavno nalogo vidi nadzor inflacije.

Konec neodvisnosti Feda?

Številni se tudi bojijo, da imenovanje Warsha nakazuje premik k večjemu vplivu Bele hiše na monetarno politiko in zmanjševanje zgodovinske neodvisnost Feda od politike.

Številni se bojijo, da Zvezne rezerve, tj. ameriška centralna banka, ne bodo več neodvisne od Bele hiše? Foto: Guliverimage

Fed ima pomembno vlogo tudi pri hranjenju dela nemških zlatih rezerv. V trezorju Feda v New Yorku Nemčija hrani 1.236 ton zlata, ki je vreden več kot sto milijard evrov. Zaradi nepredvidljive Trumpove politike v zadnjih mesecih narašča strah, da bi lahko Američani preprosto zaplenili nemško zlato.

Zahteve po repatriaciji nemškega zlata

Med nemškimi ekonomisti in politiki se tako pojavljajo zahteve po repatriaciji nemškega zlata iz ZDA v Nemčijo. Zadnja v vrsti politikov, ki zagovarjajo repatriacijo zlata, je nemška liberalka Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ki je tudi predsednica obrambnega odbora v Evropskem parlamentu.

Nemške zlate rezerve skupaj znašajo približno 3.350 ton, kar pomeni, da je v ZDA približno 36,6 odstotka nemških zlatih rezerv. Nemško zlato v ZDA je zapuščina sistema fiksnih menjalnih tečajev Bretton Woodsa po drugi svetovni vojni.

Kako so Nemci kopičili zlato v New Yorku

"Takrat so bili vsi menjalni tečaji vezani na dolar, dolar pa na zlato," je za Euronews povedal Markus Demary, višji ekonomist za monetarno politiko in finančne trge pri Nemškem ekonomskem inštitutu (IW).

Vse več nemških politikov, med njimi je tudi članica liberalne FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann (na fotografiji), zaradi nepredvidljive Trumpove politike zahteva vrnitev nemškega zlata iz ZDA v domovino. Foto: Guliverimage

"Nemčija je imela velike izvozne presežke z ZDA, zato smo nabrali veliko dolarjev. Da bi ohranili stabilnost menjalnih tečajev, smo te dolarje zamenjali za zlato. Tako so se te rezerve kopičile."

Vrnitev dela nemškega zlata

Med hladno vojno je bilo praktično tudi shranjevanje zlata v tujini, saj so ZDA veljale za varno mesto v primeru konflikta s Sovjetsko zvezo. Z leti je bilo nekaj zlata repatriiranega. Do leta 2017 je bilo iz New Yorka pripeljanih 300 ton, iz Pariza 380 ton in iz Londona 900 ton.

To je bil del načrta nemške centralne banke, predstavljenega leta 2013, da se od leta 2020 naprej polovica nemških zlatih rezerv shrani v Nemčiji.

Tveganja

Demary meni, da so zahteve nemških politikov po repatriaciji politične poteze. "Seveda vedno obstaja nekaj tveganja, ko hranite sredstva v tujini. Na primer, obstaja tveganje shranjevanja, če pride do vloma. Vendar to tveganje obstaja ne glede na to, ali je zlato shranjeno v tujini ali v Nemčiji," trdi ekonomist.

Bo Trump v prihodnosti zaplenil zlato, ki ga Nemci hranijo v New Yorku? Foto: Guliverimage

"Drug možen scenarij je, da bi ameriška vlada zaradi omejenih deviznih rezerv preprečila prenos zlata," je pojasnil, a dodal, da je zlato trenutno varno v New Yorku, tudi če bi ga Trump želel uporabiti za pritisk na Nemčijo.

Demary proti vračanju zlata v Nemčijo

"Smiselno je, da to zlato pustimo v ZDA, če bi v Nemčiji prišlo do bančne krize, in bi morali pridobiti dolarje," je dejal Demary. Vračanje zlata bi lahko bilo ne le logistično zapleteno, ampak tudi tvegano: lahko bi prišlo do ropov, ladja, ki prevaža zlato, bi se lahko potopila, lahko bi jo tudi zasegli.

Demary je še vedno prepričan, da so federalne rezerve dejansko neodvisne pri svoji monetarni politiki: "Ameriška vlada ne more preprosto posredovati. Najprej bi morale spremeniti zakone."

Sodišča

Tudi v najslabšem primeru, če bi ZDA zavrnile izdajo zlata, bi še vedno obstajala možnost, da se Nemci obrnejo na sodišče in uveljavijo njegovo vračilo ali prejmejo odškodnino v dolarjih, je še dejal Demary za Euronews.