Odkrili, v katerem mestu superbogataši skrivajo svoje zlato

V času gospodarske negotovosti se vse več bogatih vlagateljev odloča za shranjevanje svojega zlata v Singapurju. Strokovnjaki to vidijo kot previdnostni ukrep zaradi carinskega kaosa Donalda Trumpa.

Singapur pridobiva na pomenu kot prednostna destinacija za shranjevanje plemenitih kovin, poroča ameriški medij CNBC. Mestna država velja za politično in gospodarsko stabilno. Prav politična stabilnost mestne države vodi do precejšnjega pritoka superbogatih na svetu: Singapur ima v bližini letališča skladišče zlata in srebra.

Za več kot milijardo evrov dragocenih kovin

Po podatkih CNBC so tam shranjene velike količine plemenitih kovin. Trenutna vrednost uskladiščenih plemenitih kovin je približno 1,5 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov). Ponudnik storitev skrbništva opaža znatno povečanje naročil bogatih strank, ki želijo zavarovati svoj denar.

Po poročanju CNBC vse več bogatih posameznikov kupuje zlate kovance in palice, da bi se zavarovali pred tveganji. Verjetno je razlog za to predsednik ZDA Donald Trump s svojo politiko groženj s carinami.

Vrednost zlata se povečuje

Obstaja tudi druga skupina vlagateljev, ki prihaja v Singapur: vse več strank iz držav z negotovimi bančnimi sistemi izkorišča priložnost za shranjevanje svojih sredstev zunaj domovine, in to v državi z robustnim finančnim sistemom.

V singapurskem skladišču zlata in srebra je po nekaterih podatkih trenutno uskladiščenih za približno 1,3 milijarde evrov plemenitih kovin. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

Vrednost zlata se že nekaj časa povečuje. Samo v letu 2024 se je cena ene trojske unče (31,1 grama) plemenite kovine zvišala z 2.030 dolarjev (1.787 evrov) na kar 2.615 dolarjev (2.303 evrov) v božičnem času. To je predstavljalo letno povečanje za približno 29 odstotkov.

Od takrat cena zlata še naprej narašča, kupci trenutno plačujejo nekaj več kot 3.309 dolarjev, kar ustreza 2.914 evrom. To predstavlja nadaljnje povečanje vrednosti za skoraj 44 odstotkov od konca leta 2024.

Je nemško zlato v ZDA še varno?



Trumpova nepredvidljiva politika ne skrbi samo bogate posameznike, ampak tudi države. V Nemčiji – ki ima druge največje rezerve zlata na svetu in ima velik del svojih zlatih rezerv, okoli 36 odstotkov, shranjenih v ZDA – se tako pojavljajo zamisli, da bi zlato prepeljali nazaj v Nemčijo.