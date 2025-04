Cena zlata podira rekorde

Cene zlata so se ta teden že zvišale za 5,7 odstotka, ta mesec za 14,2 odstotka, v vsem letu pa že skoraj za 31 odstotkov, poroča Euronews. V torek so cene zlata za kratek čas presegle vrednost tri tisoč evrov za unčo, s čimer so dosegle nov rekord, nato pa so se umirile in znova stabilizirale okoli treh evrskih tisočakov. V zadnjih 24 urah se je cena zlata sicer znižala za dva odstotka od rekordnih vrednosti.

Analitiki razlog za skokovito rast cen zlata pripisujejo vse ostrejšim napadom Donalda Trumpa na ameriško centralno banko in njenega predsednika Jeromla Powlla. Predsednik ZDA je nezadovoljen s Powllom, ker po njegovem mnenju ni dovolj hitro znižal obrestnih mer, čeprav se je inflacija že precej umirila. Trump je v torek sicer zagotovil, da ne namerava odpustiti Powlla.

Gospodarski svetovalec Bele hiše Kevin Hassett je v petek dejal, da aktivno iščejo možnosti za odstranitev Powlla s položaja, kar je skupaj s Trumpovimi žalitvami v ponedeljek spet potolklo newyorške borzne indekse.

Trgovinska vojna s Kitajsko bo kratka?

Ti so v torek močno narasli, ko je najprej finančni minister Scott Bessent napovedal, da bo trgovinska vojna s Kitajsko kratka, Trump pa kasneje zagotovil, da ne namerava odpustiti Powlla.

Trump po zakonu sicer takšnih pooblastil nima, ameriški analitiki pa so prepričani, da gre le za valjenje krivde na Powlla, če bodo Trumpove carine ameriško gospodarsko pahnile v recesijo, poroča ameriška televizija CNBC. Powllov mandat poteče maja 2026, doslej pa je že zatrdil, da namerava vztrajati do konca.

Posledice carin še niso jasne

Na vprašanje, ali še vedno namerava odpustiti Powlla, je Trump v torek na dogodku ob prisegi predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo Paula Atkinsa zagotovil, da ga ne bo odpustil, niti če ne bo upošteval njegovih pozivov k znižanju obrestnih mer.

Powell je napovedal, da centralna banka ne bo nemudoma nižala carine za spodbuditev gospodarske rasti, ker inflacija ni povsem obvladana, posledice Trumpovih carin pa še niso jasne.

Je trenutno stanje vzdržno?

Trump je nemudoma sprožil napade na predsednika centralne banke, ki ga je sam imenoval na položaj in ga označil za poraženca, ki vedno zamuja z ukrepi. Ti napadi so gospodarsko-finančni položaj še poslabšali, in kot kaže, je Trump do torka to ugotovil.

Bessent je v torek na konferenci z velikimi zasebnimi vlagatelji v organizaciji banke JP Morgan Chase za zaprtimi vrati zatrdil, da se bodo s Kitajsko zelo kmalu dogovorili glede carin, saj nihče ne verjame, da je trenutno stanje, ko so ZDA Kitajcem uvedle 145-odstotne carine in dobile nazaj 125-odstotne carine, vzdržno, poroča CNBC.