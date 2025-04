Musk v težavah: Za vlado bom delal le še dan ali dva na teden

Elon Musk je v torek napovedal, da bo v prihodnje manj časa posvetil delu za urad za vladno učinkovitost (Doge). To je dejal po objavi poslovnih rezultatov svojega podjetja Tesla, ki so pokazali 71-odstotni padec čistega dobička v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim četrtletjem lani, prihodki pa so nazadovali za 19 odstotkov.

"Količina časa, ki ga posvečam Dogeu, se bo najverjetneje prihodnji mesec bistveno zmanjšala," je dejal v torek. Napovedal je, da bo za vladne zadeve namenil le še dan ali dva na teden, "dokler bo to želel predsednik (Donald Trump, op. p.) in dokler bo to koristno".

Muskovo sodelovanje v vladi je poleg vse močnejše konkurence na tem trgu glavni razlog za padec prodaje avtomobilov Tesle.

Tesla je imela v prvem četrtletju letošnjega leta 409 milijonov dolarjev čistega dobička oziroma 0,12 dolarja na delnico, potem ko je imela v enakem četrtletju lani 1,39 milijarde dolarjev čistega dobička oziroma 0,41 dolarja na delnico.

Tesla prodajalcem dostavila 13 odstotkov manj vozil

Prihodki so znašali 19,3 milijarde dolarjev, kar je devet odstotkov manj kot v prvem četrtletju lani. Prihodki od prodaje avtomobilov so padli za 20 odstotkov, prihodki od trgovanja z energijo pa so narasli za 67 odstotkov. Tesla je dobila 595 milijonov dolarjev od drugih avtomobilskih podjetij za ogljična posojila. Brez tega bi Tesla poslovala z izgubo.

V prvem četrtletju je Tesla prodajalcem dostavila 13 odstotkov manj vozil kot v enakem obdobju lani, saj je Muskova udeležba v Trumpovi vladi po svetu vzbudila odpor. Proti Tesli potekajo protesti po ZDA in Evropi, nekatere prodajalne in polnilne postaje pa so bile poškodovane ali celo zažgane.

Podjetje je ob objavi rezultatov v torek sporočilo, da so dobiček med drugim prizadeli velikodušne promocije in štirje izgubljeni tedni v tovarnah, kjer so se pripravljali na izdelavo posodobljenega modela Y, kakor tudi povečana vlaganja v umetno inteligenco.

Tesla namerava junija v teksaškem Austinu zagnati prvo podjetje avtonomnih taksijev brez voznika.

Spopadajo se tudi s carinami

Tesla se spopada tudi s 25-odstotnimi carinami na uvoz avtomobilov, ki jih je uvedel Trump. Tesla izdeluje avtomobile v Teksasu in Kaliforniji, vendar sestavne dele uvaža.

Musk je v pogovoru z analitiki po objavi rezultatov ponovil, da je sam nasprotoval uvedbi carin, vendar gre za odločitev, ki je povsem odvisna od predsednika. "Ali me bo poslušal, je povsem odvisno od njega," Muska navaja Wall Street Journal.

Po napovedi milijarderja, da bo od maja manj dejaven v Trumpovi vladi, so se sicer delnice Tesle v podaljšanem trgovanju podražile za 5,4 odstotka na okrog 250 dolarjev za delnico.