Donald Trump | "To je bil politični lov na čarovnice v poslovnem smislu, kakršnega še nihče ni videl," je Trump med drugim zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ob tem je poudaril, da je bilo vse, kar je storil, "popolnoma PRAVILNO in celo POPOLNO". | Foto Reuters

"To je bil politični lov na čarovnice v poslovnem smislu, kakršnega še nihče ni videl," je Trump med drugim zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ob tem je poudaril, da je bilo vse, kar je storil, "popolnoma PRAVILNO in celo POPOLNO".

Foto: Reuters

Pritožbeni senat sodišča v New Yorku je danes razveljavil 464 milijonov dolarjev (slabih 400 milijonov evrov) visoko kazen, naloženo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi poslovnih prevar. Čeprav je senat obenem potrdil sodbo, je Trump odločitev pozdravil kot zmago, newyorška pravosodna ministrica Letitia James pa je napovedala pritožbo.

Februarja lani, na vrhuncu Trumpove predvolilne kampanje, je newyorški sodnik Arthur Engoron aktualnemu predsedniku naložil kazen v višini 355 milijonov dolarjev zaradi lažnega prikazovanja vrednosti svojega premoženja oz. premoženja svojega podjetja z namenom pridobitve ugodnejših bančnih posojil in zavarovalnih pogojev. Z obrestmi je znesek narasel na 464 milijonov dolarjev.

Trump odločitev kljub temu pozdravil kot zmago

Pritožbeni senat sodišča v New Yorku je danes sodbo o lažnem prikazovanju premoženja potrdil, obenem pa je odločil, da je višina kazni pretirana in da "krši osmi amandma k ustavi ZDA", poročanje ameriških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Trump je kljub temu odločitev pozdravil kot zmago. "To je bil politični lov na čarovnice v poslovnem smislu, kakršnega še nihče ni videl," je med drugim zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Ob tem je poudaril, da je bilo vse, kar je storil, "popolnoma PRAVILNO in celo POPOLNO".

Pravosodna ministrica New Yorka Letitia James je medtem napovedala pritožbo. "Pritožili se bomo na pritožbeno sodišče in nadaljevali zaščito pravic in interesov Newyorčanov," je dejala v izjavi in izpostavila, da je senat potrdil prvotno sodbo proti Trumpu, ki vključuje prepoved poslovanja v New Yorku.

