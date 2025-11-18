Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Katja Nakrst

Torek,
18. 11. 2025,
8.35

Osveženo pred

51 minut

Thermometer Blue 1,31

podjetništvo požar

Torek, 18. 11. 2025, 8.35

51 minut

Požar uničil podjetje Smarti Book: "Čez noč je izginilo vse, kar sem gradila leta"

Avtor:
Katja Nakrst

Tamara Sunarić | Tamara Sunarić je slovenska podjetnica in učiteljica, znana predvsem kot ustanoviteljica in oblikovalka Smarti Booka, znamke tihih knjig za otroke. | Foto Osebni arhiv

Tamara Sunarić je slovenska podjetnica in učiteljica, znana predvsem kot ustanoviteljica in oblikovalka Smarti Booka, znamke tihih knjig za otroke.

Foto: Osebni arhiv

Po nedavnem požaru v Preserjah pri Radomljah, ki je popolnoma uničil prostore podjetja Smarti Book, znanega po ročno izdelanih didaktičnih knjigah, se ustanoviteljica Tamara Sunarić sooča z obsežno škodo in resno razmišlja o zaprtju dejavnosti. V pogovoru za Siol.net je pojasnila, kaj je videla ob obisku pogorišča ter kakšne so posledice za nadaljnje delovanje podjetja.

Čeprav je bila škoda vidna že na prvi pogled, Tamara Sunarić poudarja, da je bil najtežji del spoznanje, kako hitro se lahko poruši nekaj, kar je nastajalo počasi, vztrajno in z veliko predanosti. "Vsaka stran tihe knjige je bila ročno sestavljena, vsak izdelek je bil rezultat številnih ur natančnega dela," pravi. "Zato je občutek, da je vse izginilo v nekaj minutah, še toliko težji." Dodaja, da je bil Smarti Book z leti več kot le podjetje, postal je prostor ustvarjalnosti, skupnega razvoja idej in povezovanja s starši ter otroki, ki so njene knjige uporabljali.

Podjetje, ki je zraslo iz osebne želje

Požarišče nekaj dni po usodnem požaru. | Foto: posnetek zaslona/Instagram Požarišče nekaj dni po usodnem požaru. Foto: posnetek zaslona/Instagram "Moja poslovna pot je zelo osebna in povezana z željo po ustvarjanju izdelkov, ki otrokom prinašajo učenje skozi igro, staršem pa veselje ob opazovanju napredka," pojasnjuje Sunarić. Dodaja, da je pri razvoju izdelkov izhajala iz svoje pedagoške izobrazbe in izkušenj v vlogi mame: "Sem učiteljica in pri oblikovanju izdelkov sem vedno skrbela za pedagoški vidik, vloga mame pa je dodala še vidik testiranja."

Podjetje je sprva vodila sama, nato pa se je okoli znamke oblikovala skupnost podpornikov. "Smarti Book ni bil le posel, ampak blagovna znamka, ki je hitro postala priljubljena med starši, vzgojitelji in terapevti," pravi.

Požar in prihod na kraj: "Pričakala sta me pepel in ostanki pogorišča"

Novico o požaru je prejela nepričakovano. "Za požar sem izvedela prek klica, ki si ga nihče ne želi prejeti," pove. Obisk pogorišča je bil mogoč šele nekaj dni kasneje. "Ko sem prispela na kraj, so gasilci že končali svoje delo. Pričakala sta me le hladen pepel in ostanki pogorišča, brez možnosti, da bi videla, kako je požar potekal."

"Prizor je bil izjemno težak, videti prostor, kjer je še pred kratkim nastajala ustvarjalnost, v popolnem uničenju, je bilo pretresljivo," pove Sunarić.

Obseg škode: "Pogorela je celotna zaloga"

Požar je uničil vse zaloge podjetja, vključno s tistimi, pripravljenimi za sezono povečanega povpraševanja. "Škoda je zelo velika. Pogorela je celotna zaloga, pripravljena tako za tekoča naročila kot za praznične nakupe," pojasnjuje. "Posledice so popolna ustavitev proizvodnje in prodaje, saj ni ostalo nič, s čimer bi lahko nadaljevali delo."

Ugotavlja, da trenutni obseg škode pomeni tudi konec poslovanja v obstoječi obliki: "Nadaljevanje Smarti Booka po takšnem obsegu škode trenutno ni izvedljivo."

"Tiha knjiga je knjiga brez besedila, ki otroka skozi igro vsakič popelje v svet novih zgodb in doživetij. Igranje z vsemi majhnimi dodatki različnih oblik, barv in velikosti ponuja otroku novo didaktično aktivnost," pojasnjuje Sunarić. | Foto: Smarti Book/osebni arhiv "Tiha knjiga je knjiga brez besedila, ki otroka skozi igro vsakič popelje v svet novih zgodb in doživetij. Igranje z vsemi majhnimi dodatki različnih oblik, barv in velikosti ponuja otroku novo didaktično aktivnost," pojasnjuje Sunarić. Foto: Smarti Book/osebni arhiv

Razmislek o zaprtju: "Ostali smo brez glavnega vira prihodkov"

Ustanoviteljica priznava, da je zaprtje podjetja trenutno najverjetnejši scenarij. "Smo majhno podjetje, ki se je že prej soočalo z visokimi stroški marketinga, dragimi materiali in težjimi nakupnimi navadami. Ko pa izgubiš celotno zalogo, je vrnitev izjemno težka," pravi. "Ostali smo brez glavnega vira prihodkov, zato je zaprtje za zdaj najbolj realna odločitev." 

"To je bila ena najtežjih odločitev v mojem življenju. Smarti Book ni bil le posel – bil je del mene, moj drugi dom, moje poslanstvo. Sprejeti, da nekaj tako pomembnega čez noč izgine, je boleče. A hkrati sem morala ostati realna in odgovorna – do sebe, svoje družine in vseh, ki so bili povezani z mojimi izdelki," pojasni sogovornica. 

Tamara Sunarić | Foto: Osebni arhiv Foto: Osebni arhiv Po požaru, v katerem je Tamari Sunarić zgorelo vse, kar je zgradila v letih predanega dela, se zdaj zdi, da bo morala svoje podjetje zapreti.

Kljub hudemu udarcu pa je zgodba sprožila val izjemne podpore: oglasili so se ljudje, ki bi ji radi pomagali. 

Kdor v njeni zgodbi vidi priložnost, ali ji želi kakorkoli pomagati, lahko neposredno stopi v stik z njo.

Možnost ponovnega zagona: "Ne izključujem nadaljevanja v drugačni obliki"

Kljub težavam pa možnosti ponovne vzpostavitve dejavnosti ne izključuje. "Vsak dan razmišljam o tem. Smarti Book ima močno skupnost in podporo. Ne izključujem ponovnega zagona, morda v nekoliko drugačni obliki, ko bodo razmere primernejše," pravi.

Čeprav se trudi ohraniti distanco, izgube podjetja ne skriva. "Občutek je težak. V vsak izdelek je bilo vloženih veliko dela in ustvarjalnosti." Kljub temu verjame, da se iz situacije lahko razvije nova pot: "Požar je vzel fizični del podjetja, ne pa znanja in izkušenj. Verjamem, da bo iz tega nastalo nekaj novega."

Fotogalerija
1
 / 13
požar Lip Radomlje
Novice Požar v Preserjah pri Radomljah zajel več kot 2 tisoč kvadratnih metrov industrijskih prostorov
podjetništvo požar
