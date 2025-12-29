Pred leti sem se ločila in takrat sva imela z bivšim možem samo ločitev, nikakor pa nisva imela razdelitve nepremičnine. Jaz sem odšla od njega in njemu je ostalo stanovanje v hiši. Pred časom mi je dejal, naj pridem v njegov kraj in da podpišem, da se odpovem svoji polovici. Sedaj ima prijateljico, ki več ali manj živi z njim. Seveda mi v stanovanje ne dovoli vstopiti. Zanima me, kakšne pravice imam jaz?

Glede na vaše vprašanje predpostavljamo, da imate v zemljiški knjigi vpisano lastninsko pravico na nepremičnini v višini ½.

V takem primeru ta delež predstavlja vašo lastninsko pravico v obliki solastnine na nepremičnini v skladu s stvarnopravnim zakonikom (SPZ), s katero lahko prosto razpolagate (oziroma ste omejeni s strani drugih solastnikov).

V skladu z določbo 66. člena SPZ ima solastnik pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. Nadalje ima solastnik v skladu z določbo 69. člena SPZ pravico zahtevati delitev stvari, kar se lahko opravi sporazumno ali v nepravdnem postopku pred sodiščem, če se solastniki ne morejo sporazumeti.

Informativno še dodajamo, da v primeru, da ne gre za solastnino (če to ni vpisano v zemljiško knjigo) in če je bila nepremičnina pridobljena z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze, gre za skupno premoženje v skladu z določbo 67. člena družinskega zakonika (DZ). V tem primeru je možno zahtevati delitev skupnega premoženja, kar se prav tako lahko opravi sporazumno ali pred sodiščem na predlog enega zakonca.

Pravnik na dlani