Pravni nasvet

Delitev nepremičnine po ločitvi: solastnina ali skupno premoženje? #pravni nasvet

Delitev nepremičnine po ločitvi je pogosto sporna in se lahko ureja tudi na sodišču.

Delitev nepremičnine po ločitvi je pogosto sporna in se lahko ureja tudi na sodišču.

Foto: Shutterstock

Pred leti sem se ločila in takrat sva imela z bivšim možem samo ločitev, nikakor pa nisva imela razdelitve nepremičnine. Jaz sem odšla od njega in njemu je ostalo stanovanje v hiši. Pred časom mi je dejal, naj pridem v njegov kraj in da podpišem, da se odpovem svoji polovici. Sedaj ima prijateljico, ki več ali manj živi z njim. Seveda mi v stanovanje ne dovoli vstopiti. Zanima me, kakšne pravice imam jaz?

Glede na vaše vprašanje predpostavljamo, da imate v zemljiški knjigi vpisano lastninsko pravico na nepremičnini v višini ½.

V takem primeru ta delež predstavlja vašo lastninsko pravico v obliki solastnine na nepremičnini v skladu s stvarnopravnim zakonikom (SPZ), s katero lahko prosto razpolagate (oziroma ste omejeni s strani drugih solastnikov).

Ne spreglejte
