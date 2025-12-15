Junija sem postala vdova, stara sem 44 let in imam približno sedem let delovne dobe. Zdaj sem že deset let doma na kmetiji in si nič ne plačujem. Imava dva sinova, stara 18 in 16 let. Zanima me, ali mi po končani šoli najmlajšega sina res ne pripada vdovska pokojnina. Mož je imel 30 let delovne dobe.

Vdovska pokojnina je urejena v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v smislu določb o osnovnih pogojih za pridobitev pravice do vdovske pokojnine, pogojih na strani umrlega in tudi pogojih za pridobitev pravice do družinske pokojnine.

Pogoji na strani umrlega

Pravica po umrlem nastane le, če je bil umrli zavarovanec upravičen do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali bi za to pravico izpolnjeval pogoje (smrt se šteje kot I. kategorija invalidnosti). Predpostavljamo, da je v vašem primeru temu načeloma zadoščeno v smislu starostne ali predčasne pokojnine.

Pravica do vdovske pokojnine

Vdovcu ali vdovi pripada vdovska pokojnina, če izpolnjuje enega od glavnih pogojev: (i) starost 58 let ali več, (ii) popolna nezmožnost za delo (pred smrtjo in ob smrti ali do enega leta po smrti) ali (iii) če po smrti ostanejo otroci, ki imajo pravico do družinske pokojnine in jih preživlja. V vašem primeru je torej relevanten del (iii), ki se nanaša na otroke, ki imajo pravico do družinske pokojnine.

Pravica do družinske pokojnine

Otroci so upravičeni do družinske pokojnine do 15. leta oziroma do konca šolanja, vendar v tem primeru največ do 26. leta, pri čemer ima otrok, ki v letu izgube starša ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik šolanja, pravico do družinske pokojnine do konca naslednjega šolskega leta. Prav tako ima otrok, ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri zavodu za zaposlovanje, pravico do družinske pokojnine najdlje do dopolnjenega 18. leta starosti pod pogojem, da je prijavljen pri zavodu za zaposlovanje in izpolnjuje obveznosti po predpisih, ki urejajo trg dela.

Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo do starosti, do katere mu je zagotovljena pravica do družinske pokojnine ali do konca šolanja, ima tudi pravico do družinske pokojnine, dokler traja takšna nezmožnost. Otrok, ki postane popolnoma nezmožen za delo po starosti, do katere mu je zagotovljena pravica do družinske pokojnine ali po končanem šolanju, pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je zavarovanec oziroma uživalec pravic, določenih s tem zakonom, preživljal do svoje smrti. Če je otrok prekinil šolanje zaradi bolezni, nosečnosti ali poroda, pridobi oziroma obdrži pravico do družinske pokojnine tudi med boleznijo ter prekinitvijo zaradi nosečnosti ali poroda do dopolnjenega 26. leta starosti, če je šolanje nadaljeval pred dopolnjenim 26. letom starosti.

V vašem primeru je torej ključno vprašanje, ali bo najmlajši sin še naprej upravičen do družinske pokojnine v skladu z zgoraj navedenimi pogoji (ali so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka).

Pravica do vdovske pokojnine vam načeloma pripada, če se mlajši otrok redno izobražuje do svojega 26. leta. Ob tem je treba dodati, da se skladno s sodno prakso pri otrocih, ki imajo pravico do družinske pokojnine, upoštevajo konkretne okoliščine (dejansko preživljanje, status študija, morebitne prekinitve), pri čemer je treba odvisnost otrok jasno dokazati.

