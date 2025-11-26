Tako lahko zahtevate svoje pravice!

Marsikdaj se znajdemo v situaciji, ko želimo izraziti svoje nestrinjanje, a nas pri pripravi uradne pritožbe ovirajo različne težave in nejasnosti. Ključno je vedeti, kako napisati pritožbo . Pri tem vam lahko pomaga Pravnik na dlani , ki nudi pravno svetovanje ter poskrbi za pregled ali pripravo pravnih dokumentov – tudi pritožb.

Smernice za uspeh

Za uspešno pritožbo je bistveno, da je ustrezno in pravilno sestavljena. Ko se odločimo, da bomo pritožbo vložili pisno, je pomembno, da upoštevamo osnovno strukturo uradnega dopisa – ta vključuje uvod, jedro in zaključek. Uvodni in zaključni del običajno ne povzročata večjih težav, največ pozornosti pa zahteva osrednji del, kjer moramo natančno utemeljiti razloge za pritožbo. Prav zato je priporočljivo, da se v tem delu posvetujemo s pravnim strokovnjakom. V jedru pritožbe mora biti jasno navedeno, zakaj se pritožujemo in na katero odločbo, pogodbo ali drug pravni dokument se sklicujemo.

Pritožba mora biti brez večjih jezikovnih ali stilskih napak, saj bi lahko to dalo vtis neprofesionalnosti. Na spletu je na voljo veliko primerov pritožb, ki lahko pomagajo pri oblikovanju strukture pritožbe, vendar ne morejo pomagati pri izbiri vsebine. Vsebino zato prepustite pravniku.

Kdaj se lahko pritožimo?

Verjetno se je že zgodilo, da ste v roke dobili pogodbo ali odločbo, s katero se niste strinjali. Lahko gre za pritožbo na ZZZS, CSD, FURS, ZPIZ, ESČP … Ob kršitvi delavskih pravic se lahko pritožite tudi svojemu delodajalcu, pri reklamacijah pa podjetju, kjer ste artikel kupili.

Pritožba na ZZZS

Če niste zadovoljni z odločbo ZZZS, na primer glede bolniškega staleža, imate 5 delovnih dni za vložitev pritožbe. V njej natančno opišite okoliščine, priložite ustrezne dokumente (izvide, potrdila ipd.) ter navedite, kaj pričakujete. Odgovor prejmete v osmih dneh.

Pritožba na ZPIZ

Na odločbe ZPIZ se lahko pritožite denimo glede izračuna pokojnine ali ocene invalidnosti. Ugovor naj vsebuje utemeljitev, zakaj je odločitev po vašem mnenju napačna, in sklicevanje na relevantne pravne podlage in zdravstvene izvide. V nekaterih primerih se uredi tudi pritožba na invalidsko komisijo.

Pritožba na CSD

Če menite, da vam je bila kršena pravica pri odločanju o socialni pomoči, otroškem dodatku ali drugih socialnih storitvah, imate za pritožbo običajno 15 dni časa. V njej navedite dejstva, priložite dokazila in jasno izrazite pričakovanja. Odloča pristojno ministrstvo.

Zahtevek za sodno varstvo

Zahtevek za sodno varstvo je pravno sredstvo, s katerim posameznik ali pravna oseba izpodbija odločitev sodišča ali drugega pristojnega organa, kadar meni, da je bila pri odločanju storjena napaka ali kršena njegova pravica. Gre za eno izmed ključnih pravnih možnosti, največ zahtevkov za sodno varstvo pa je povezanih s prometnimi kršitvami in davčnimi zadevami.

Foto: Pravnik na dlani

Pritožba delodajalcu

Če vam je delodajalec kršil pravice iz delovnega razmerja (npr. neplačilo nadur, kršitve pri delovnem času, mobing), mu lahko v skladu z zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) podate pisno zahtevo za prenehanje kršitve. V njej opišete kršitev, priložite dokazila in navedete, kaj pričakujete. Če delodajalec v treh delovnih dneh od prejema poziva ne ukrepa, lahko poiščete pravno pomoč ali se obrnete na inšpektorat za delo oziroma vložite tožbo na delovnem sodišču.

Pritožba zaradi reklamacije

Če kot potrošnik prejmete izdelek ali storitev z napako, imate pravico do reklamacije pri prodajalcu. Pri stvarnih napakah jo vložite najpozneje v dveh mesecih od odkritja in v vsakem primeru najkasneje v dveh letih od nakupa. V reklamaciji opišite napako, priložite račun ter navedite, kaj zahtevate (popravilo, zamenjavo, vračilo denarja ali znižanje cene). Če podjetje zahtevi ne ugodi, se lahko obrnete na tržni inšpektorat ali uporabite izvensodno reševanje spora.

NE POZABITE!

Če želimo, da s pritožbo dosežemo tudi rezultat, mora biti ta pravilno, premišljeno in natančno zapisana. Previdni pa moramo biti tudi na časovne roke. Ti se lahko hitro iztečejo, zato jih nujno preverite, saj pritožba, ki je predana po poteku določenega roka, ne bo veljavna.

Preden se odločite za vložitev pritožbe, je smiselno razmisliti o možnostih uspeha v tem postopku in se posvetovati s pravnikom. Občutek o situaciji nas namreč lahko vara, medtem ko znajo pravniki s svojim znanjem in izkušnjami bolje oceniti naš položaj. Tudi samo pisanje ugovorov, pritožb in vlog raje prepustimo njim, tako bo pritožba z večjo verjetnostjo padla na plodna tla. Razlogi za pravni nasvet so tako samo pozitivni, zato kar pogumno.

