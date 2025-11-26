Izrael potrdil: 48-letni talec je bil ubit med napadom Hamasa

Izrael je danes potrdil, da so posmrtni ostanki talca, ki jim jih je v torek izročil Hamas, posmrtni ostanki 48-letnega Izraelca, ki so ga ubili v kibucu Beri med napadom tega palestinskega islamističnega gibanja in drugih skrajnih palestinskih skupin na Izrael 7. oktobra 2023, poročajo tuje tiskovne agencije.

Evropska komisija je v torek uradno registrirala evropsko državljansko pobudo za popolno prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom zaradi kršitev človekovih pravic, so sporočili v Bruslju. Organizatorji imajo zdaj šest mesecev časa za začetek zbiranja podpisov. V enem letu jih morajo nato zbrati milijon iz najmanj sedmih članic EU.

Evropska komisija je pobudo registrirala, potem ko je pravna analiza pokazala, da izpolnjuje formalne pogoje iz uredbe o evropski državljanski pobudi. Registracija ne vpliva na končno odločitev komisije o njeni vsebini ali na morebitne ukrepe, ki bi jih lahko sprejela.

Organizatorji pobude iz evropske politične stranke Evropsko levo zavezništvo za ljudi in planet, katerih predstavnica je nekdanja švedska evroposlanka Levice Malin Björk, med drugim poudarjajo, da Izrael na območju Gaze krši več pravil in obveznosti mednarodnega prava in ne preprečuje zločina genocida, kot je odredilo Meddržavno sodišče v Haagu. Kljub temu Evropska unija ni prekinila pridružitvenega sporazuma z Izraelom, ki je temelj dvostranskega trgovinskega, gospodarskega in političnega sodelovanja med stranema, še piše v pobudi.

Državljanska pobuda zato poziva Evropsko komisijo, naj Svetu EU predlaga popolno prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Organizatorji pobude imajo za začetek zbiranja podpisov na voljo šest mesecev. Če bo pobuda v enem letu prejela milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih članic EU, se bo komisija morala odzvati in odločiti, ali bo ukrepala glede zahteve.

Komisija je sporočila, da je od začetka evropske državljanske pobude leta 2012 registrirala 123 pobud.

Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da so na inštitutu za sodno medicino v Tel Avivu potrdili, da gre za posmrtne ostanke 48-letnega Izraelca Drora Ora, ki je bil ubit med napadom na kibuc Beri. V napadu so ubili tudi njegovo soprogo, njuna otroka pa ugrabili in kasneje izpustili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V uradu premierja so ob tem izrazili odločenost, da bodo dosegli vrnitev trupel še preostalih dveh talcev iz Gaze, od katerih je eden 43-letni tajski državljan, drugi pa 24-letni Izraelec.

Posmrtne ostanke Ora sta v torek v krsti Rdečemu križu predala palestinski islamistični gibanji Hamas in Islamski džihad. Slednji je sporočil, da so posmrtne ostanke našli v ponedeljek v osrednjem delu Gaze.

Posmrtne ostanke v napadu na Izrael zajetih talcev Hamas vrača v skladu z mirovnim dogovorom z Izraelom, ki je v veljavi od 10. oktobra. Ob uveljavitvi dogovora je gibanje kmalu predalo 20 še živečih talcev, doslej pa je uspelo vrniti posmrtne ostanke 26 od skupno 28 umrlih talcev. Za vsako prejeto truplo talca mora medtem Izrael v skladu z dogovorom v Gazo vrniti posmrtne ostanke 15 Palestincev. Ministrstvo za zdravje v Gazi je danes sporočilo, da so prejeli posmrtne ostanke 15 palestinskih zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadu na Izrael so palestinske skupine ubile 1.221 ljudi, 251 pa ugrabile. V izraelskih povračilnih operacijah na območju palestinske enklave je bilo po palestinskih podatkih v dveh letih ubitih skoraj 70 tisoč ljudi.