Izrael je danes napadel Bejrut. Tarča napada v libanonski prestolnici je bil visok član šiitskega gibanja Hezbolah, je sporočila izraelska vojska. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je v napadu umrlo najmanj pet ljudi, 28 je poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ključni poudarki dneva:



15.41 Izrael v Bejrutu napadel pripadnike Hezbolaha

14.39 Delegacija Hamasa prispela v Kairo na pogovore o nasilju v Gazi

15.41 Izrael v Bejrutu napadel pripadnike Hezbolaha

Izrael je danes napadel Bejrut. Tarča napada v libanonski prestolnici je bil visok član šiitskega gibanja Hezbolah, je sporočila izraelska vojska. Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je v napadu umrlo najmanj pet ljudi, 28 je poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Libanonska tiskovna agencija NNA je poročala, da se je napad zgodil na jugu mesta Bejrut in da je povzročil znatno škodo na bližnjih stavbah. V napadu je umrlo pet ljudi, 28 je poškodovanih. Napad je naročil izraelski premier Benjamin Netanjahu, so sporočili iz njegovega kabineta. Izraelske obrambne sile (IDF) so operacijo opisale kot "natančen napad na ključnega terorista Hezbolaha" v libanonski prestolnici.

Pri gibanju Hezbolah so potrdili, da je bil cilj napada visoki poveljnik gibanja, medtem ko Izrael še ni navedel imena tarče napada. Po poročanju izraelskih medijev naj bi bil tarča napada domnevni drugi najpomembnejši član Hezbolaha Hajtam Ali Tabatabaj, še navaja AFP.

Septembra lani je bil v izraelskem zračnem napadu v Bejrutu ubit vodja Hezbolaha Hasan Nasrala. Izrael in milica, ki jo podpira Iran, sta se novembra 2024 sicer po več kot letu čezmejnih spopadov dogovorila o premirju. Izraelske sile so kljub temu nadaljevale napade, predvsem v južnem Libanonu.

14.39 Delegacija Hamasa prispela v Kairo na pogovore o nasilju v Gazi

Delegacija palestinskega gibanja Hamas je danes prispela v Kairo, kjer bodo potekali pogovori s posredniki med Izraelom in Hamasom po ponovnem stopnjevanju nasilja v Gazi, so danes sporočili viri na letališču v egiptovski prestolnici. Pogovori sledijo nedavnemu zaostrovanju nasilja v Gazi.

Delegacijo Hamasa naj bi vodil najvišji predstavnik gibanja Halil al Haja. V pogovorih z Egiptom, Katarjem in ZDA naj bi se osredotočili na nedavno zaostrovanje nasilja v Gazi in na prehod v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Delegacijo Hamasa naj bi vodil najvišji predstavnik gibanja Halil al Haja. Foto: Reuters

Ponavljajoči se nasilni incidenti v Gazi so sprožili zaskrbljenost glede nadaljevanja premirja. V soboto je bilo v izraelskih napadih na palestinsko enklavo ubitih najmanj 22 ljudi. Po navedbah izraelske vojske so napadi na Gazo v času premirja odgovor na palestinske kršitve premirja in napade na njene enote, ki še vedno nadzorujejo več kot polovico območja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je danes med tedenskim zasedanjem svojega kabineta v Jeruzalemu povedal, da bo Izrael storil vse, da prepreči ponoven vzpon Hamasa.