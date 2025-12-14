Predstavniki Judo zveze Slovenije (JZS) se bodo v ponedeljek v Mariboru sestali na izrednem občnem zboru. Tematika je delovanje trenerja Sankakuja Marjana Fabjana in Vita Dragiča v slovenskem judu. Proti prvemu zaradi različnih oblik nasilja, tudi spolnega, poteka preiskava, drugi je bil pogojno obsojen zaradi spolne zlorabe mladoletne osebe.

Občni zbor bo odločal o dveh zelo različnih vsebinah in pritožbah, delegati pa bodo potrdili ali zavrgli odločitev organov zveze na prvi stopnji.

Na zvezi so se odločili, da Fabjana, najuspešnejšega trenerja v zgodovini juda v Sloveniji, do končanja postopkov ne bodo uvrščali v reprezentančne selekcije, Dragiču pa so odvzeli trenersko licenco.

Na zvezi se v povezavi z obtožbami, ki so se pojavile v javnosti in jih preiskujeta tožilstvo in policija, zavedajo vseh dosežkov Fabjana, zato so njegov Judo klub Sankaku večkrat pozvali, naj tam pripravijo zagotovila, da bo okolje v primeru trenerjeve udeležbe v reprezentanci za tekmovalke varno.

Brez jasnih zagotovil so se odločili za začasno prekinitev sodelovanja z omenjenim trenerjem. Fabjana so v skladu s pozivom etične komisije Olimpijskega komiteja Slovenije pozvali tudi, naj do končanja postopkov ne vodi treningov v klubu, kar je Fabjan tudi storil.

Vito Dragič Foto: Sportida

Bolj zapleten je primer Dragiča. Disciplinsko sodišče JZS mu je septembra trajno odvzelo trenersko licenco, kar po koncu tekmovalne kariere praktično pomeni tudi izključitev iz juda. Tekmovalec in občasni trener je namreč kljub lanski pravnomočni obsodbi zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zlorabo položaja še naprej opravljal delo z mladimi judoisti.

Dragič pa je svoj primer s samoprijavo sprožil kar sam. Obsojen je bil na leto dni zapora, a s preskusno dobo dveh let in če v tem času ne ponovi dejanja, bo svojo kazen prestal. V pogojni obsodbi pa ni prejel prepovedi delovanja kot trener.

Obenem v primeru Dragiča obstaja vrsta nejasnosti in dolgoletni slovenski reprezentant še vedno vztraja, da je njegov primer v javnosti napačno predstavljen. Sam je nedavno obljubil objavo videa, ki bo pojasnil vse, napoveduje pa tudi novinarsko konferenco, vendar ne pred sklepi občnega zbora zveze.

Na odločitev zveze se je pritožila tudi odvetnica Vita Dragiča Teja Godec, ki je prepričana, da je ukrep trajnega odvzema trenerske licence njeni stranki nepravilen in nezakonit.

Preberite še: