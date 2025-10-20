Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
8.48

Svetovni pokal v judu, VN Guadalajare

Metka Lobnik po zmagi nad olimpijsko podprvakinjo do brona

Metka Lobnik se je petič v karieri in četrtič letos uvrstila na stopničke na najvišji svetovni ravni.

Metka Lobnik se je petič v karieri in četrtič letos uvrstila na stopničke na najvišji svetovni ravni.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Judoistka Metka Lobnik je na ameriškem delu svetovnega pokala zmagi v Limi dodala še bronasto odličje na veliki nagradi Guadalajare v Mehiki. V kategoriji do 78 kg je v odločilni borbi za kolajno ugnala olimpijsko podprvakinjo Inbar Lanir iz Izraela.

Martin Hojak
Sportal Slovenec do brona v Guadalajari

Štiriindvajsetletna tekmovalka Apolona je v preteklih štirih dvobojih izgubila proti Izraelki, tokrat pa proti njej dosegla prvo zmago. S tem se je petič v karieri in četrtič letos uvrstila na stopničke na najvišji svetovni ravni ter potrdila dobro formo. Slovenka Metka Lobnik je bila aktivnejša, prisilila tekmico v kazen, njena aktivnost se je obrestovala po skoraj treh minutah, ko je z nizko tehniko tekmico vrgla na bok in dobila juko.

Po prostem prvem krogu se je štajerska olimpijka v četrtfinalu pomerila s finalno nasprotnico prejšnji teden iz Lime, Francozinjo Kailo Issoufi. Odločilna je bila tehnika na polovici dvoboja, kjer je met prinesel juko, sledilo je nadaljevanje v parterju, kjer je vse kazalo, da bo Lobnik uspel končni oprijem, a je Francozinja spretno reševala težak položaj na blazini.

Presenečenje je sledilo v polfinalu, kjer je presenetila Brazilka Beatrice Freitas in po dobre pol minute izkoristila nepazljivost Slovenke ter jo atraktivno vrgla za ipon.

Rafaelu Buzacarini je še drugič zapored na drugi strani velike luže premagal Vita Dragića. | Foto: Sportida Rafaelu Buzacarini je še drugič zapored na drugi strani velike luže premagal Vita Dragića. Foto: Sportida

Vito Dragić je v absolutni moški kategoriji Ciprčana Giannisa Antoniouja prisilil v tri kazni. V četrtfinalu se je pomeril z nekdanjim evropskim prvakom Fincem Marttijem Puumalainenom. Ta je po minuti borbe z nizko tehniko dosegel vazari, ko se je Dragić v lovu na izenačenje odprl, pa še ipon. Njegov tekmec v repasažu je bil Rafaelu Buzacarini in po Limi je drugič zaporedoma premagal Dragića.

Hojak: Ko bom napake odpravil, bom ...

Martin Hojak je v soboto osvojil bronasto odličje. | Foto: www.alesfevzer.com Martin Hojak je v soboto osvojil bronasto odličje. Foto: www.alesfevzer.com Že v soboto je z bronastim odličjem v moški kategoriji do 78 kg presenetil Martin Hojak, ki v zadnjih letih išče nekdanjo formo, končno pa je dobro delo potrdil na blazini.

"Večina mora videti, da verjame, nekateri okrog mene pa brez izjeme vedno verjamejo vame. Hvaležen sem jim in to kolajno bi posvetil prav njim. Številne čestitke vsebujejo tudi pohvale o moji dobri borbi. A judo še ni bil takšen, kot bi si želel. Bilo je veliko napak, ki se morda ne vidijo, bi pa lahko bile usodne. Vesel sem, da sem tudi s takšno ravnjo dosegel ta izid. Ko bom napake odpravil, bom na blazini še mnogo bolj suveren," je odličje pospremil Hojak.

Naslednja tekma za VN bo na sporedu med 14. in 16. novembrom v Zagrebu. Med tekmovalci iz 32 držav je že prijavljenih tudi 13 Slovencev.

