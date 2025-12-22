Slovenski judoist Miha Žgank, ki se je leta 2017 preselil v Turčijo in tam nastopal vse do olimpijskih iger v Parizu, se spogleduje z vrnitvijo na tatamije. Želja je priprava na tekme že za prihodnje leto, vsaj za zdaj pa ni znakov, da bi iz turške zveze dobil ustrezno soglasje za tekmovanja pod slovensko zastavo.

Žgank je v nezavidljivem položaju, saj v judu tekmovalec brez soglasja lahko nacionalno zvezo zamenja šele po treh letih. In za zdaj s turške strani ni videti dobre volje, da se Celjan vrne pod okrilje slovenske zveze.

"Morda vidijo, da imam potencial za kolajno na olimpijskih igrah v Los Angelesu in si zato ne želijo, da bi se za odličje potegoval za Slovenijo. Čakam na njihov odziv in upam, da ne bomo čakali še kakšno leto. Pogovarjali smo se in tam je še vedno živa ideja, da bi nastopal za njih. Sam sem jim jasno povedal, da za Turčijo ne bom več tekmoval,"je dejal Žgank. Če dobi soglasje, bi se na tatamije lahko vrnil v drugi polovici prihodnjega leta.

V Turčiji je bil sedem let, dvakrat je nastopil tudi na OI in bil v Tokiu s petim mestom blizu kolajne, med drugim pa je s turškimi simboli osvojil zlato in bron na evropskem prvenstvu ter takrat tudi dosegel, da lahko nastopa s svojim domačim priimkom Žgank, pred tem je na kimonu nosil napis Özerler.

"Takrat sem bolj sledil denarju. Vmes pa so se moje vrednote spremenile. Zdaj vem, koliko mi pomeni pripadnost Sloveniji." Foto: Reuters

"Na Turčijo imam številne lepe spomine in tudi prijatelje. Ni mi žal, da sem se tako odločil, saj sem bil deležen številnih stvari, za katere sem zelo hvaležen," pravi Žgank, v isti sapi pa dodaja, da bi se zdaj odločil drugače: "Takrat sem bolj sledil denarju. Vmes pa so se moje vrednote spremenile. Zdaj vem, koliko mi pomeni pripadnost Sloveniji."

Tekmovalec, ki bo februarja dopolnil 32 let, je Sloveniji na SP 2017 v Budimpešti priboril srebro. "Imam kar malo kurje polti, ko pomislim, da bi kariero končal pod slovensko zastavo." In kot pravi, to lahko naredi, četudi ne bo dobil ustreznih dovoljenj iz Turčije. "Vem, da se bom ob vrnitvi pripravljal na zmago. Zato sem tudi v zadnjem letu sposoben narediti normo za OI."

Poudarja pa, da bo pri tem potreboval podporo vseh klubov državi, ki mu lahko zagotovijo ustreznega partnerja za trening. "A to velja za vse naše judoiste. Le skupaj lahko rastemo in dosegamo dobre izide."

"Zdaj sem brez pritiska spoznal, česa sem sposoben"

Judoist, ki je pot začel v kovnici uspehov pri Marjanu Fabjanu, je formo testiral skozi celo leto v različnih ligah. "Nastopal sem kar v sedmih ali osmih ligah, tudi v Švici, Nemčiji in Avstriji ... Z minimalnim številom tekem sem ohranjal maksimalne občutke in glede na količino treninga sem s pokazanim zelo zadovoljen."

Foto: Reuters

"Uporabljal sem tehnike, ki so se v olimpijskem krču kar nekako skrile. Zdaj sem brez pritiska spoznal, česa sem sposoben, kakšne borbe v resnici lahko prikažem. Če bom znal to prenesti na največje tekme, je tam možno prav vse," je zadovoljen z napredkom dodal trikratni olimpijec.

Žgank je razkril tudi, da ga po novem zanima višja kategorija do 100 kg, pa tudi drugačen pristop do treninga. "Rad bi delal manj, a bolj po pameti, bolj z jasnimi cilji. Sem starejši in na treningu je zame pomembna vsaka minuta."