Judoistka Gajić v Tokiu izgubila v uvodnem krogu

Judoisti se merijo na zadnji veliki tekmi leta, grand slamu v Tokiu. Med Slovenci je danes tam nastopila Jevgenija Gajić in v uvodni borbi kategorije do 57 kg izgubila proti Yuni Shin iz Južne Koreje.

Devetnajstletna tekmovalka judoističnega kluba iz Slovenj Gradca se je skupaj s klubskim kolegom Nacetom Herkovičem udeležila priprav na Japonskem in jih sklenila prav z nastopom na grand slamu.

V nedeljo se bo v kategoriji do 81 kg predstavil še 23-letni Herkovič, njegov prvi tekmec pa bo Bolgar Hristo Valkov.