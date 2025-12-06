Sobota, 6. 12. 2025, 14.11
Judo, grand slam, Tokio
Judoistka Gajić v Tokiu izgubila v uvodnem krogu
Judoisti se merijo na zadnji veliki tekmi leta, grand slamu v Tokiu. Med Slovenci je danes tam nastopila Jevgenija Gajić in v uvodni borbi kategorije do 57 kg izgubila proti Yuni Shin iz Južne Koreje.
Devetnajstletna tekmovalka judoističnega kluba iz Slovenj Gradca se je skupaj s klubskim kolegom Nacetom Herkovičem udeležila priprav na Japonskem in jih sklenila prav z nastopom na grand slamu.
V nedeljo se bo v kategoriji do 81 kg predstavil še 23-letni Herkovič, njegov prvi tekmec pa bo Bolgar Hristo Valkov.