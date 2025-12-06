Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,

6. 12. 2025,

14.11

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Sobota,
6. 12. 2025,
14.11

Jevgenija Gajić judo

Judo, grand slam, Tokio

Judoistka Gajić v Tokiu izgubila v uvodnem krogu

Jevgenija Gajić | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Judoisti se merijo na zadnji veliki tekmi leta, grand slamu v Tokiu. Med Slovenci je danes tam nastopila Jevgenija Gajić in v uvodni borbi kategorije do 57 kg izgubila proti Yuni Shin iz Južne Koreje.

Devetnajstletna tekmovalka judoističnega kluba iz Slovenj Gradca se je skupaj s klubskim kolegom Nacetom Herkovičem udeležila priprav na Japonskem in jih sklenila prav z nastopom na grand slamu.

V nedeljo se bo v kategoriji do 81 kg predstavil še 23-letni Herkovič, njegov prvi tekmec pa bo Bolgar Hristo Valkov.

