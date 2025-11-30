Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
30. 11. 2025,
18.45

Žan Kostanjšek judo Gabriel Lipič Haya Veinhandl Obaid

Nedelja, 30. 11. 2025, 18.45

23 minut

Evropski pokal do 21 let v judu (Maribor)

Haya Veinhandl Obaid in Gabriel Lipič na evropskem pokalu v Mariboru do brona

STA

judo splosna | Foto Vid Ponikvar

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski judoisti so na evropskem pokalu za tekmovalce do 21 let v Mariboru osvojili še dve bronasti odličji. Haya Veinhandl Obaid v kategoriji do 57 kg in Gabriel Lipič v kategoriji do 100 kg sta osvojila tretji mesti.

Haya Veinhandl Obaid je bila v mariborski dvorani Tabor neustavljiva vse do polfinala, kjer je tesno izgubila s kasnejšo zmagovalko Poljakinjo Magdaleno Walega. V boju za bron se je še enkrat zbrala in ugnala Srbkinjo Ano Čobanović.

Gabriel Lipič je na nepremostljivo oviro naletel že v uvodu, ko ga je vrgel Japonec Tomoya Takeshita, a Slovenca z uvrstitvijo v finale povlekel v repasaž. Lipič je nato nanizal štiri zmage in osvojil bron. V odločilni borbi za kolajno je premagal Nizozemca Redmerja Duikerja. Takeshita je osvojil zlato.

Dobro se je v odprti moški kategoriji boril tudi Žan Kostanjšek. V polfinalu odprte moške kategorije ga je ustavil Poljak Daniel Chamerski. V boju za bron je nato izgubil še borbo z Gruzijcem Šotikom Gočijašvilijem.

Že v soboto je Gal Blažič osvojil srebro v kategoriji do 60 kg, Urh Ogrizek pa je bil v kategoriji do 73 kg bronast.

