Slovenski judoisti so na evropskem pokalu za tekmovalce do 21 let v Mariboru osvojili še dve bronasti odličji. Haya Veinhandl Obaid v kategoriji do 57 kg in Gabriel Lipič v kategoriji do 100 kg sta osvojila tretji mesti.

Haya Veinhandl Obaid je bila v mariborski dvorani Tabor neustavljiva vse do polfinala, kjer je tesno izgubila s kasnejšo zmagovalko Poljakinjo Magdaleno Walega. V boju za bron se je še enkrat zbrala in ugnala Srbkinjo Ano Čobanović.

Gabriel Lipič je na nepremostljivo oviro naletel že v uvodu, ko ga je vrgel Japonec Tomoya Takeshita, a Slovenca z uvrstitvijo v finale povlekel v repasaž. Lipič je nato nanizal štiri zmage in osvojil bron. V odločilni borbi za kolajno je premagal Nizozemca Redmerja Duikerja. Takeshita je osvojil zlato.

Dobro se je v odprti moški kategoriji boril tudi Žan Kostanjšek. V polfinalu odprte moške kategorije ga je ustavil Poljak Daniel Chamerski. V boju za bron je nato izgubil še borbo z Gruzijcem Šotikom Gočijašvilijem.

Že v soboto je Gal Blažič osvojil srebro v kategoriji do 60 kg, Urh Ogrizek pa je bil v kategoriji do 73 kg bronast.