Judo zveza Slovenije je na današnjem izrednem občnem zboru v Mariboru potrdila sklep izvršnega odbora zveze, da trenerja Marjana Fabjana do končanja postopkov zvezi z obtožbami spolne zlorabe in različnih oblik nasilja ne vključuje v reprezentančne akcije, Vitu Dragiču pa je prepoved opravljanja trenerskega dela skrajšala na pet let.

Bolj odmevna je v tem trenutku aktualna zgodba o dogajanju v Sankakuju in hude obtožbe na račun najboljšega slovenskega trenerja Marjana Fabjana. V klubu pa so se vseeno pritožili na sklep vodstva zveze in to med drugim pojasnili s tem, da poteka šele predkazenski postopek, da gre za obtožbe, ki so časovno odmaknjene 15 let in več, ob tem pa so izpostavili, da se na ta način dela škoda tudi tekmovalcem. Padla je tudi obtožba, da odločitve JZS temeljijo na poročanju medijev.

Gabrovec: Danes je zmagal razum, ki je primeren za judo

Predsednik zveze Bogdan Gabrovec pa je opozoril, da se je IO JZS odločal tudi na zahtevo Olimpijskega komiteja Slovenije, varuha športnikovih pravic ter Mednarodne in Evropske judo zveze. "Nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen. Mi pa smo morali sprejeti sklep, da se prepreči vsakršna možnost, da se ponovijo zadeve, ki naj bi se domnevno dogajale," pa je izpostavil Gabrovec in dodal, da se je JZS odločila za zelo mil sklep, ki pa je nujen za preventivno zaščito športnikov in zveza mimo tega ne more.

"Sklep zveze ni sklep o kazenski odgovornosti in tudi za nas velja domneva nedolžnosti, dokler sodišče ne razsodi. Dejstvo pa je, da je policija predala zadevo tožilstvu in mimo tega JZS ne more." Foto: Nebojša Tejić/STA

"Sklep zveze ni sklep o kazenski odgovornosti in tudi za nas velja domneva nedolžnosti, dokler sodišče ne razsodi. Dejstvo pa je, da je policija predala zadevo tožilstvu in mimo tega JZS ne more," pa je dodal podpredsednik zveze in delovni predsednik skupščine Simon Mohorovič. Delegati so z veliko večino sklep izvršnega odbora potrdili še enkrat.

"Če bi skupščina ta sklep zavrnila, bi bila moja družina zelo vesela. Jaz bi bil zadnji dan predsednik. Upam, da se bo z današnjim dnem nehala delitev na zvezi. Danes je zmagal razum, ki je primeren za judo," je na koncu odločitev pokomentiral Gabrovec.

Na predlog Gabrovca kazen spremenjena v petletni odvzem licence.

Občni zbor pa je delno ugodil pritožbi Vita Dragiča in mu odvzel trenersko licenco za pet let. Disciplinsko razsodišče JZS mu je septembra trajno odvzelo trenersko licenco, kar po koncu tekmovalne kariere praktično pomeni tudi izključitev iz juda.

Razlog je bil, da je trener v času pogojne kazni po lanski pravnomočni obsodbi zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in zlorabo položaja sodeloval na poletnem kampu v vlogi trenerja. Predsednik disciplinskega razsodišča Dušan Mitrović je tudi danes zagovarjal stališče, da je nekdanji slovenski reprezentant kršil zakon o športu in pravilnike zveze.

Občini zbor je najprej glasoval o dosmrtnem odvzemu licence in za potrditev sklepa disciplinskega razsodišča je zmanjkal le en glas. Tesno je prevladalo je mnenje, da je kazen za nekdanjega reprezentanta nesorazmerno ostra. Na koncu je bila na predlog predsednika JZS Gabrovca kazen spremenjena v petletni odvzem licence.

"Meni se življenje s tem sklepom drastično ne bo spremenilo. Delal bom naprej, kot sem delal zdaj, vse v dobrobit juda in judo zveze. Iz določenih vrst bo malo posmeha, da sem preveč flegmatičen. Ljudje pa me poznajo tisti, ki me, ne verjamejo vsem tem obtožbam proti meni," pa je sklep pokomentiral Dragič.