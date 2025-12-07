Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 12. 2025,
13.01

Osveženo pred

1 ura, 34 minut

Nace Herkovič

Judo, grand slam, Tokio

Tudi Herkovič hitro z blazine

Avtor:
STA

Nace Herkovič | Nace Herkovič. | Foto Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Nace Herkovič.

Foto: Darko Petelinšek/Judo zveza Slovenije

Na grand slamu v judu v Tokiu na Japonskem se je že po prvi borbi poslovil tudi drugi slovenski predstavnik Nace Herkovič. V kategoriji do 81 kg je 23-letnega tekmovalca iz slovenjgraškega kluba z vazarijem premagal Bolgar Hristo Valkiov.

Dan prej se je po prvem nastopu v kategoriji do 57 kg poslovila tudi njegova klubska sotekmovalka Jevgenija Gajić, s katero sta bila na Japonskem skupaj tudi na pripravah.

Za judoistke in judoiste je tekmovalne sezone na najvišji ravni konec. Sezono bodo odprli 7. in 8. februarja z grand slamom v Parizu, le teden dni kasneje pa sledi največja slovenska tekma Ljubljana European Open, ki šteje tudi za točke svetovne lestvice.

Doma pa bo prihodnjo nedeljo v Ljubljani še finale ekipnega državnega prvenstva.

