Argentinec Luciano Benavides (KTM) je zmagal na reliju Dakar 2026 v motociklistični konkurenci po napeti zadnji, 13. etapi okoli Janbuja v Savdski Arabiji, ki jo je dobil Španec Edgar Canet (KTM). Benavides je do zmage prišel z drugim mestom v zadnji etapi in s prvega mesta zrinil Američana Rickyja Brabca. Toni Mulec je zasedel deveto mesto.

Brabec je po letih 2020 in 2024 napadal tretjo skupno zmago na Dakarju, danes pa zmago izgubil zaradi navigacijske napake. Na desetem mestu je v zadnji etapi zaostal skoraj tri minute in pol ter 30-letnemu Argentincu ob devetem nastopu odprl pot do prve zmage. Španec Tosha Schareina je osvojil tretje mesto tako v etapi kot v skupnem seštevku.

Ob prihodu v cilj 50. relija Dakarja je mlajši od bratov Benavides - njegov starejši brat Kevin je Dakar z ekipo osvojil v letih 2021 in 2023.

Povsem drugačno vzdušje je bilo pri ekipi Honda, kjer se je Američan dolgo držal za glavo. Izgubil je nemogoče, saj je bila etapa dolga le 105 km in skupna zmaga je bila vsaj na papirju le še formalnost.

Po podatkih organizatorja je Brabec storil napako tik pred koncem, pri 98. kilometru hitrostne preizkušnje, sedem kilometrov pred ciljem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Benavides je to izkoristil, ga v zaključnem sprintu prehitel in zmagal z najmanjšo razliko v zgodovini Dakarja. Rekord je od leta 2023 držal njegov brat Kevin Benavides, ki je zmagal s 45 sekundami prednosti pred Tobyjem Priceom.

"O tem trenutku sem sanjal vse življenje," je zmagovalec povedal na stopničkah. "Še včeraj se je zdelo nemogoče, a ves čas sem imel občutek, da se lahko zgodi. Danes je Ricky izbral napačno pot, jaz pa pravo."

Benavides, ki je dobil tri etape (5., 7. in 8.), je pred to 48. izvedbo legendarnega relija veljal za avtsiderja.

Foto: Reuters

Svoje napovedi je z devetim mestom v skupni razvrstitvi upravičil tudi Mulec. V zaključni etapi je bil 16., v razredu reli 2 pa je bil skupno celo na prvem mestu. Simon Marčič je v zadnji etapi zasedel 39. mesto.