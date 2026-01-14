Francoski motociklist Adrien Van Beveren je zmagovalec maratonske, desete etape relija Dakar v Savdski Arabiji, vodstvo v skupni razvrstitvi pa je prevzel Američan Ricky Brabec (oba Honda). Slovenec Toni Mulec (KTM) je v tej kategoriji zasedel sedmo mesto (+10:24), v skupni razvrstitvi pa je zadržal deseto (+2:31:38).

Današnja, 421 km dolga etapa s ciljem v Biši je močno premešala vrstni red v skupni razvrstitvi motociklistov. Branilec naslova in do današnje etape vodilni Avstralec Daniel Sanders si je po padcu poškodoval ramo in zavoljo tega zdrsnil na četrto mesto, na vrh pa se je povzpel Brabec. Pred drugouvrščenim Argentincem Lucianom Benavidesom ima pičlih 56 sekund prednosti, medtem ko tretjeuvrščeni Španec Tosha Schareina zaostaja slabih 16 minut.

Današnjo etapo je zaznamovalo tudi slovesno obeležje 40. obletnice smrti ustanovitelja Dakarja Thierryja Sabina, na maratonski preizkušnji pa se je izkazal tudi Mulec.

"Današnja trasa je bila res zahtevna, ogromno zlomljenih, mehkih sipin, vmes pa trdi, razriti deli. Počutil sem se skoraj kot na superkrosu, kot da bi ves čas vozil 'whoopse'. Ravno na teh tehničnih delih sem poizkušal narediti največ, ker vem, da mi ta slog vožnje leži. Dal sem maksimum, da bi nadoknadil, kolikor se je dalo," je uvodoma dejal Mulec.

Foto: Matteo Gebbia/edophoto

"V samih sipinah nisem imel ravno najboljšega ritma, ampak vseeno sem uspel nekaj pridobiti. Zadnji del sem bil spet večinoma spredaj in odpiral traso. Mogoče sem v zadnjem delu še malo izgubil, na splošno gledano pa sem imel dober dan," je po končani deseti etapi dejal Korošec.

"Čaka nas dolg dan"

"V četrtek nas čaka res dolg dan. Sama specialna etapa sicer ni ekstremno dolga, 346 kilometrov, ampak ravno to me malo skrbi. Takšne etape znajo biti pogosto zelo zahtevne. Poleg tega imamo še zelo dolge povezovalne etape. Navsezgodaj nas čaka približno 300 kilometrov povezave, kar je že kar konkretna razdalja, po specialu pa še enkrat toliko. Če vse skupaj seštejem, bomo v četrtek skupno prevozili okoli 900 kilometrov," je še na koncu dodal Mulec.

Na deseti etapi je med avtomobilisti smetano pobral Francoz Mathieu Serradori (Century), največ razlogov za veselje pa ima Katarec Naser Al Atijah, ki se je znova zavihtel na vrh v skupnem seštevku. Sloviti francoski dirkač Sebastien Loeb (oba Dacia) je etapo končal na tretjem mestu in napredoval na skupno četrto mesto.

Za katarskim bogatašem je na drugem mestu v skupni razvrstitvi z 12-minutnim zaostankom Južnoafričan Henk Lategan (Toyota), medtem ko tretjeuvrščeni Španec Nani Roma (Ford) zaostaja 12:50, četrtouvrščeni Loeb pa 23:04 minute.

V četrtek bo na sporedu 347 km dolga etapa med krajema Biša in Al Henakija.