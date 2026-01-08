Odličen dan za Tonija Mulca na Dakarju, Simona Marčič manj uspešen

Slovenski motociklist Toni Mulec (KTM) je v peti etapi relija Dakar na relaciji Al Ula - Hail na 356 km hitrostnih preizkušenj zasedel 10. mesto. V skupni razvrstitvi je še vedno 12. Manj uspešen je bil Simon Marčič, ki je etapo končal na 90. mestu in je skupno na 52.

Etapo je prepričljivo dobil Argentinec Luciano Benavides (KTM), ki si je priboril skoraj štiri minute naskoka pred Čilencem Josejem Ignaciom Cornejom Florimom in skoraj šest pred lanskim zmagovalcem Avstralcem Danielom Sandersom. Mulec je zaostal 16:43 minut.

Sanders je z zmago prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Američan Ricky Brabec na drugem mestu zaostaja 2:02 minute, Benavides skoraj šest, doslej vodilni Španec Tosha Schareina pa 11:59 na četrtem mestu. Sprva je bil Španec drugi, kasneje pa je dobil 10 minut pribitka. Mulec zaostaja uro in skoraj 37 minut, Marčič pa že 8:26 ure.

Med avtomobilisti so se trojna zmage veselili pri Fordu. Najhitrejši je bil Američan Mitch Guthrie pred Špancem Nanijem Romo in Čehom Martinom Prokopom. Roma je bil na terenu celo štiri sekunde hitrejši od Gutrieja, na koncu pa prejel kazen 70 sekund.

Južnoafričan Henk Lategan (Toyota) je ohranil vodstvo v skupnem seštevku, ki si ga je priboril dan prej. Katarec Nars Al-Atijah z Dacio zaostaja 3:17 minute, Šved Mattias Ekström s Fordom na tretjem mestu pa 5:38.

Na četrto mesto se je prebil Roma in prehitel tudi slovitega rojaka Carlosa Sainza, ki je zdaj peti. Šesti je Gutrie.

Šesta etapa, najdaljša na tej 48. izvedbi Dakarja, bo v petek peljala tekmovalce iz Haila v Rijad na razdalji 920 km, od tega 331 km hitrostne preizkušenj.

