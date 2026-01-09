Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., STA

Petek,
9. 1. 2026,
15.30

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Dakar reli Dakar 2026 Toni Mulec Simon Marčič

Petek, 9. 1. 2026, 15.30

13 minut

Reli Dakar, 6. etapa

Toni Mulec še izboljšal najboljšo letošnjo etapno uvrstitev

Avtorji:
M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Toni Mulec Dakar 2026 | Toni Mulec je še izboljšal najboljšo etapno uvrstitev na letošnjem Dakarju. | Foto RallyZone

Toni Mulec je še izboljšal najboljšo etapno uvrstitev na letošnjem Dakarju.

Foto: RallyZone

Toni Mulec je 326 km dolgo šesto etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji končal na osmem mestu. Za najboljšim Američanom Rickyjem Brabcem je zaostal 12:06 minute. Simon Marčič, ki ima vse več težav, je bil z več urami zaostanka 88. V konkurenci avtomobilistov je z etapno zmago skupno vodstvo prevzel izkušeni Naser Al Atijah.

Toni Mulec Dakar 2026
Sportal Odličen dan za Tonija Mulca na Dakarju, Simona Marčič manj uspešen

Ricky Brabec | Foto: Reuters Ricky Brabec Foto: Reuters Toni Mulec je na letošnjem Dakarju zabeležil najboljšo posamično uvrstitev z osmim mestom. V svoji kategoriji rally2 je bil drugi za Michaelom Dochertyjem (+9:33).

Na vrhu je bil med motoristi Ricky Brabec, ki je za 1:14 minute na trasi med Hailom in Rijadom prehitelTosho Schareino. Tretje mesto je s tremi sekundami več zaostanka zasedel Avstralec Daniel Sanders. V skupnem seštevku je na čelu ostal Sanders, ki ima še 45 sekund naskoka pred Brabcem. Tretji je Luciano Benavides, ki zaostaja 10:15 minute.

Toni Mulec | Foto: RallyZone Toni Mulec Foto: RallyZone Mulec je skupno pridobil eno mesto in je zdaj 11. Za vodilnim Sandersom zaostaja eno uro ter 36:10 minute. V svojem razredu je Korošec prav tako pridobil eno mesto in je že drugi. Za Američanom Prestonom Campbellom zaostaja slabih 17 minut. Mulec je na svojem četrtem Dakarju na poti do najboljše uvrstitve, potem ko je bil lani skupno 13. in četrti v razredu rally2.

Marčiču v četrtek šivali prst

Simon Marčič | Foto: Cristiano Barni Simon Marčič Foto: Cristiano Barni Simon Marčič je imel v četrtkovi etapi ogromno težav. Po njej je zdrsnil na 90. mesto v skupnem seštevku, prislužil pa si je dobrih šest ur kazni zaradi menjave kolesa z enim od tekmovalcev, kar na maratonskih etapah ni dovoljeno. Najprej je v etapi sicer zgrešil kontrolno točko, nato pa je naletel na težave z zadnjim kolesom in predrl gumo ter se vozil po platišču. Ob popravilu si je porezal še prst in moral opraviti manjši operativni poseg v bivaku. Zato je v petek posledično startal med zadnjimi. V cilju etape je bil z več urami zaostanka kot 88.

Al Atijah prevzel vodstvo med avtomobilisti

Naser Al Atijah je z etapno zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. | Foto: Reuters Naser Al Atijah je z etapno zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Med avtomobilisti je bil najhitrejši Naser Al Atijah, drugi pa je bil njegov ekipni kolega Sebastien Loeb s slabimi tremi minutami zaostanka. Tretji je bil Seth Quintero z zaostankom 3:19 minute. Skupno je na vrh napredoval petkratni zmagovalec Dakarja Al Atijah, ki ima pred do zdaj vodilnim Henkom Lateganom 6:10 minute naskoka, potem ko je slednji tokrat končal na 12. mestu. Tretji je skupno Nani Roma z zaostankom 9:13 minute.

V soboto bo na Dakarju prost dan, v nedeljo pa se bo reli nadaljeval s sedmo etapo od Rijada do vadija Al Davasir. Etapa bo dolga 878 km, od tega bo hitrostnih preizkušenj za 462 km.

Toni Mulec Dakar 2026
Sportal Mulec pridobil, a: Tako izgubljenega se še nisem počutil
Dakar reli Dakar 2026 Toni Mulec Simon Marčič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.