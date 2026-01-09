Toni Mulec je 326 km dolgo šesto etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji končal na osmem mestu. Za najboljšim Američanom Rickyjem Brabcem je zaostal 12:06 minute. Simon Marčič, ki ima vse več težav, je bil z več urami zaostanka 88. V konkurenci avtomobilistov je z etapno zmago skupno vodstvo prevzel izkušeni Naser Al Atijah.

Ricky Brabec Foto: Reuters Toni Mulec je na letošnjem Dakarju zabeležil najboljšo posamično uvrstitev z osmim mestom. V svoji kategoriji rally2 je bil drugi za Michaelom Dochertyjem (+9:33).

Na vrhu je bil med motoristi Ricky Brabec, ki je za 1:14 minute na trasi med Hailom in Rijadom prehitelTosho Schareino. Tretje mesto je s tremi sekundami več zaostanka zasedel Avstralec Daniel Sanders. V skupnem seštevku je na čelu ostal Sanders, ki ima še 45 sekund naskoka pred Brabcem. Tretji je Luciano Benavides, ki zaostaja 10:15 minute.

Toni Mulec Foto: RallyZone Mulec je skupno pridobil eno mesto in je zdaj 11. Za vodilnim Sandersom zaostaja eno uro ter 36:10 minute. V svojem razredu je Korošec prav tako pridobil eno mesto in je že drugi. Za Američanom Prestonom Campbellom zaostaja slabih 17 minut. Mulec je na svojem četrtem Dakarju na poti do najboljše uvrstitve, potem ko je bil lani skupno 13. in četrti v razredu rally2.

Marčiču v četrtek šivali prst

Simon Marčič Foto: Cristiano Barni Simon Marčič je imel v četrtkovi etapi ogromno težav. Po njej je zdrsnil na 90. mesto v skupnem seštevku, prislužil pa si je dobrih šest ur kazni zaradi menjave kolesa z enim od tekmovalcev, kar na maratonskih etapah ni dovoljeno. Najprej je v etapi sicer zgrešil kontrolno točko, nato pa je naletel na težave z zadnjim kolesom in predrl gumo ter se vozil po platišču. Ob popravilu si je porezal še prst in moral opraviti manjši operativni poseg v bivaku. Zato je v petek posledično startal med zadnjimi. V cilju etape je bil z več urami zaostanka kot 88.

Al Atijah prevzel vodstvo med avtomobilisti

Naser Al Atijah je z etapno zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Foto: Reuters

Med avtomobilisti je bil najhitrejši Naser Al Atijah, drugi pa je bil njegov ekipni kolega Sebastien Loeb s slabimi tremi minutami zaostanka. Tretji je bil Seth Quintero z zaostankom 3:19 minute. Skupno je na vrh napredoval petkratni zmagovalec Dakarja Al Atijah, ki ima pred do zdaj vodilnim Henkom Lateganom 6:10 minute naskoka, potem ko je slednji tokrat končal na 12. mestu. Tretji je skupno Nani Roma z zaostankom 9:13 minute.

V soboto bo na Dakarju prost dan, v nedeljo pa se bo reli nadaljeval s sedmo etapo od Rijada do vadija Al Davasir. Etapa bo dolga 878 km, od tega bo hitrostnih preizkušenj za 462 km.