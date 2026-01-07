Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
7. 1. 2026,
12.56

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Sreda, 7. 1. 2026, 12.56

1 ura, 17 minut

Reli Dakar

Branilec naslova Al Rajhi končal nastope na reliju Dakar

Avtor:
STA

Yazeed Al-Rajhi | Foto Reuters

Foto: Reuters

Lanski zmagovalec relija Dakar Jazed Al Rajhi je zavoljo tehničnih težav končal nastope na letošnji dirki, so danes sporočili prireditelji slovite preizkušnje.

Štiriinštiridesetletni Savdijec je imel težave od začetka letošnje dirke, pred začetkom današnje etape pa je bil šele na 19. mestu med avtomobilisti.

Lanski zmagovalec je imel okvaro v najslabšem možnem trenutku, saj sta danes in v četrtek na sporedu tako imenovani maratonski etapi, kar pomeni, da ob koncu današnje 452 kilometrov dolge hitrostne preizkušnje ne bi bil deležen pomoči mehanikov za svoj avtomobil Toyota Hilux.

Milijarder Al Rajhi je aprila lani med dirko v Jordaniji hudo padel in si zlomil več vretenc. Zavoljo tega je bil več mesecev odsoten z dirkališč.

