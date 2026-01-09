Vrača se program, ki je navdušil že več kot 83 tisoč Slovencev

Začetek novega leta prinaša svežo energijo, nove priložnosti in možnost, da končno vpeljete spremembe, o katerih morda razmišljate že dlje časa. To je obdobje, ko smo bolj pripravljeni preoblikovati svoje navade, okrepiti svoje telo in postaviti zdravje na prvo mesto. Vsakdanji tempo pogosto zahteva veliko naše pozornosti in zdaj je pravi trenutek, da jo vsaj del namenite sebi, svojemu počutju in telesni dejavnosti.

Če si želite več energije, boljšo telesno pripravljenost in bolj uravnotežena prehrano, je to priložnost, ki je ne gre spregledati. Znova se namreč odpira možnost, da se pridružite programu, ki je že več kot 83 tisoč posameznikom pomagal narediti konkretne spremembe – tako na telesu kot v vsakdanjem počutju. Z novim zagonom, osveženimi vsebinami in preverjenim pristopom se vrača Fit akademija 18, nadaljevanje enega najbolj prepoznavnih online programov za celostno preoblikovanje življenjskega sloga pri nas. Prijave na Fit akademijo 18 so že odprte! Zagotovite si dostop po akcijski ceni 27,90 evra!

Raznolike in strokovno zasnovane vadbe

Fit akademija 18 ponuja pester nabor vadb, ki so zasnovane tako, da vključujejo celotno telo in omogočajo postopno napredovanje. Treningi so kratki, učinkoviti in prilagojeni domači vadbi, brez potrebe po zapleteni opremi.

Najpomembnejša letošnja novost je razdelitev treningov na lažje in zahtevnejše, kar pomeni, da se lahko programu brez skrbi pridružite ne glede na trenutno telesno pripravljenost. Takšen pristop omogoča, da vadite v svojem tempu, brez pritiska, hkrati pa vam daje možnost postopnega napredovanja in nadgradnje, ko se vaše telo okrepi.

Da bi vsakdo lahko izbral obliko, ki mu najbolj ustreza, je Fit akademija 18 na voljo v dveh stopnjah programa, ki se razlikujeta po obsegu vsebin in dodatnih možnostih.

15 treningov na napredni ravni

10 Fit pump treningov

6 Fit Step treningov

8 Fit Boot Camp treningov

10 Core Workout treningov

8 pilates treningov

5 fizioterapevtskih vadb

uvodni videovodič za vadbo za nosečnice in poporodno vadbo

6 vodenih meditacij

6 tedenskih jedilnikov oz. več kot 70 receptov

Fit journal in dnevnik treningov

dostop do zaprte skupine na Facebooku FA18

dodatne motivacijske e-mail vsebine Nakup Fit akademije 18 >> V paketu Fit akademija 18 Premium prejmete vse osnovne vsebine plus: 9 Tabata treningov

6 Fit Dance treningov

6 treningov Fit Korakanje

6 Quick Workout treningov

online Premium knjižico receptov, ki sta jih pripravila tekmovalca v oddaji Masterchef Barbara in Luke. Nakup Premium Fit akademije 18 >>

Raznolike in prilagodljive vadbe so zasnovane za različne ravni telesne pripravljenosti in jih zlahka vključite v vsakdan.

Uravnotežena prehrana brez odrekanja

Pomemben del programa je tudi prehrana, ki temelji na praktičnih in vsakdanjih rešitvah. Fit akademija 18 vključuje tedenske jedilnike in več kot 70 okusnih receptov, ki so zasnovani tako, da podpirajo aktiven življenjski slog, hkrati pa ne zahtevajo zapletenega načrtovanja ali posebnih sestavin. Cilj ni stroga dieta, temveč dolgoročno vzpostavljanje bolj uravnoteženega odnosa do hrane.



Poleg receptov prejmete tudi nakupovalne sezname, ki poskrbijo, da je izbira v trgovini preprostejša, hitrejša in pogosto tudi ugodnejša.

Tekmovalca MasterChef Barbara in Luka sta za FA 18 pripravila posebno Premium knjižico receptov s sladkimi in slanimi jedmi.

Premium knjižica receptov za še več navdiha v kuhinji Za vse, ki si želite še več raznolikosti in kulinaričnega navdiha, Fit akademija 18 Premium vključuje tudi posebno online Premium knjižico receptov. Ta prinaša izbor 20 skrbno pripravljenih jedi – deset sladkih receptov, ki jih je ustvarila Masterchefovka Barbara, ter deset slanih receptov Masterchefa Luke. Recepti združujejo okus, kakovostne sestavine in preprosto pripravo, obenem pa se odlično vključujejo v uravnotežen in aktiven življenjski slog. Premium Fit akademijo 18 dobite z dodatnim doplačilom za le deset evrov.

Podpora motivacijske skupnosti

Eden izmed ključnih elementov uspeha Fit akademije 18 je podporna skupnost. Z vpisom pridobite dostop do zaprte skupine na Facebooku, kjer si udeleženci izmenjujejo izkušnje, nasvete in spodbudo. Prav občutek povezanosti in razumevanja pogosto predstavlja razliko med tem, ali nekdo vztraja ali obupa.

Skrb za celostno dobro počutje

Program ne vključuje le telesne vadbe, temveč tudi vsebine za sprostitev in umirjanje. Vodene meditacije, pilates in fizioterapevtske vadbe dopolnjujejo intenzivnejše treninge ter pomagajo pri ravnovesju med telesom in umom. Fit akademija 18 tako spodbuja celosten pristop k zdravju in dobremu počutju.

Izberite svoj paket že danes in začnite 24. januarja! Fit akademija 18 dokazuje, da spremembe niso rezervirane le za tiste z veliko prostega časa. Treningi, prehranski napotki in podpora so oblikovani tako, da jih lahko brez težav vključite v svoj življenjski slog, ne glede na to, kako zaposlen je vaš dan. Prav zato program prinaša rezultate, ki se kažejo v boljšem počutju, več energije, lepši postavi ter bolj zdravem odnosu do gibanja in prehrane. S strokovno podporo, jasnim sistemom in vsebinami, ki vas vodijo korak za korakom, je pot do sprememb bistveno lažja. Prijavite se še danes in začnite življenjski slog, ki je že več 83 tisoč posameznikom pomagal ustvariti trajne spremembe. Fit akademija 18 je priložnost, da sebe postavite na prvo mesto – in pri tem tudi vztrajate.

Dodatne možnosti za še bolj celostno izkušnjo

Ob vpisu v Fit akademijo 18 imate možnost, da svojo izkušnjo še nadgradite z izbranimi dodatki, ki vam pomagajo pri vzpostavljanju rutine, ohranjanju motivacije in večjem udobju pri vadbi. Dodatki so na voljo po akcijskih cenah in jih lahko izberete ob nakupu programa.

Tiskana knjižica receptov FA18

Za vse, ki imate radi preglednost in kuhanje brez zaslonov, je na voljo ekskluzivna tiskana knjižica receptov Fit akademije 18. Vse priljubljene recepte FA18 imate zbrane na enem mestu in vedno pri roki. Če se za knjižico ne odločite, recepte prejmete v elektronski obliki.

Foto: Fit akademija

FA Surprise Challenge s Patricio

Ker konec programa še ne pomeni konca vaše poti, je na voljo poseben štiritedenski FA Surprise Challenge. Gre za nadaljevanje, ki vam pomaga ohraniti ritem, motivacijo in občutek strukture tudi po koncu Fit akademije 18. V okviru izziva vas čakata dva vodena treninga na teden, skupno osem treningov pod vodstvom Patricie Pangeršič. Majhna dodatna zaveza, ki lahko naredi veliko razliko pri vztrajanju.

Foto: Fit akademija

Brisača Fit akademija

Praktičen dodatek za vsakodnevno uporabo – primerna tako za vadbo kot za domačo kopalnico. Brisača je mehka, vpojna in priročne velikosti (45 × 90 centimetrov).

Foto: Fit akademija Trije udeleženci, ki bodo v šestih tednih dosegli največji napredek, bodo tudi denarno nagrajeni. Pogoj za sodelovanje v boju za nagrado je fotografiranje pred začetkom akademije in po njenem koncu. Na podlagi prejetega gradiva bodo izbrali tri zmagovalce.