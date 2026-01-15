Raven trebuh ni naključje: te navade naredijo občutno razliko

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Četrtek,
15. 1. 2026,
4.00

Četrtek, 15. 1. 2026, 4.00

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

trebušne mišice | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsako novo leto prinese svež zagon in nove cilje. Med najpogostejšimi so prav tisti, ki so povezani s telesom, samozavestjo in dobrim počutjem. Želja po ravnem oziroma izklesanem trebuhu ni nič nenavadnega, a pot do njega ni hitra bližnjica, temveč proces, ki zahteva razumevanje in potrpežljivost. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo napotke, ki vam bodo pri tem pomagali.

Raven trebuh se začne na krožniku

Prehrana ima pri oblikovanju trebuha ključno vlogo. Če želite zmanjšati maščobo okoli trebuha, mora biti vaš energijski vnos dolgoročno nekoliko nižji od porabe. To ne pomeni odrekanja ali strogih diet, temveč zmeren energijski primanjkljaj, ki ga lahko ohranjate na dolgi rok.

Včasih se je za rezultat treba odreči določenim jedem. | Foto: Shutterstock

Priporočljivo je omejiti pretirano predelano hrano, sladkorje, sladkane pijače ter alkohol, saj hitro upočasnijo napredek. Veliko pomembnejša je premišljena izbira živil, ki vas nasitijo in telesu zagotovijo zadostno energijo. Avokado, jajca, piščanec, grški jogurt ali zrnati (cottage) sir so odlični viri hranil, zelenjava in vlaknine pa poskrbijo za boljšo prebavo in nadzor apetita.

Kalorične sladice lahko zamenjate s sadjem. | Foto: Shutterstock

Vaje za moč kot temelj oblikovanja

Čeprav se pogosto osredotočamo zgolj na trebušnjake, je resnica, da je izklesan trebuh rezultat treninga celega telesa. Vaje za moč povečujejo porabo energije, pomagajo pri izgubi maščobe in oblikujejo mišice. Največ koristi prinašajo funkcionalne vaje, kot so plank, stabilizacijske vaje in različne vaje za jedro telesa, pa tudi osnovni gibi, kot so počepi in izpadni koraki. Klasične trebušne vaje imajo svoje mesto, vendar delujejo bolj kot dopolnilo, ne kot edini fokus.

Najboljše rezultate prinaša trening celega telesa. | Foto: Shutterstock

Gibanje in regeneracija sta pogosto spregledan del

Poleg treningov za moč ima pomembno vlogo tudi redna telesna aktivnost, kot so hoja, tek, kolesarjenje ali skupinske vadbe. Prav tako ne gre zanemariti regeneracije. Kakovosten spanec, dovolj tekočine in obvladovanje stresa močno vplivajo na telesno sestavo. Dolgotrajen stres zvišuje raven kortizola, hormona, ki lahko prispeva k zadrževanju maščobe prav v predelu trebuha, ne glede na trud v telovadnici.

Treningi naj vključujejo tudi kardio vadbo. | Foto: Shutterstock

Več kot le estetski cilj

Izklesan trebuh ni samostojen cilj, temveč naravna posledica uravnoteženega življenjskega sloga. Ko začnete skrbeti za prehrano, gibanje in notranje ravnovesje, se spremembe pokažejo tudi na zunaj. Takrat raven trebuh ni več obsesija, temveč le prijeten stranski učinek dobrega počutja.

V prvi vrsti naj bo zdrav življenjski slog. | Foto: Shutterstock

