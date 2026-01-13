Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

13. 1. 2026,
Nizkokalorična pica brez moke: ta recept vas bo zagotovo navdušil

Taja Kaja Cekuta

zdrava pica | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pica je jed, ki ji je težko reči ne, a se ji mnogi zaradi visoke kalorične vrednosti in bele moke pogosto izogibajo. Če pazite na prehrano, a si vseeno želite privoščiti pico, imamo za vas odlično rešitev. Nizkokalorična pica brez moke je bogata z beljakovinami in presenetljivo okusna, zato vam v nadaljevanju članka razkrivamo preprost recept, s katerim jo lahko pripravite doma.

Sestavine:

  • 500 gramov cottage sira,
  • 2 jajci,
  • ščepec soli,
  • poper po okusu,
  • nadev po svoji izbiri.

Postopek:

Cottage sir, jajci, ščepec soli in poper dobro zmiksajte v gladko maso.

Pekač obložite s peki papirjem.

Maso enakomerno razporedite po peki papirju v obliki pice.

Pečico predhodno segrejte na 200 stopinj Celzija in testo pecite približno 20 minut, da se rahlo zapeče in učvrsti.

Ko je osnova pečena, dodajte poljuben nadev po svojem okusu (paradižnikovo omako, zelenjavo, pusto meso) in pico ponovno postavite v pečico za nekaj minut, da se nadev zapeče.

Paradižnikova omaka, omaka | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Nasvet, ki vam bo zagotovo prišel prav

Težava visoke vsebnosti kalorij pri pici ni le v testu, temveč tudi v nadevu. Pri izbiri sira zato ne pretiravajte s količino. Raje izberite sir lažje vrste, kot sta mocarela ali parmezan, in dodajte več zelenjave, ki bo pico naredila sočno, okusno in bogato s hranili.

Mozzarella | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

