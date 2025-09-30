Rdeča pesa je živilo, ki ima veliko pozitivnih učinkov. V jedi jo lahko vključite na preprost način. Pripravite lahko namaz, ki ga sestavljata domači humus in rdeča pesa. Shranite ga lahko v hladilnik in v njem uživate ves teden. Odlično se poda na kos polnozrnatega kruha, rižev vafelj ali pa je dodatek k zelenjavi. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept, ki vas bo zagotovo navdušil.

Sestavine:

200 gramov čičerike

3 rdeče pese

3 stroki česna

dve žlici tahinija

sok limone

olivno olje

sol

poper

Priprava:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija.

Peso in cele stroke česna položimo na papir za peko in pečemo približno 30 minut, da se zmehčajo.

V mešalnik dodamo pečeno peso, česen, čičeriko, tahini, limonin sok, žlico olivnega olja, sol in poper.

Vse skupaj zmešamo v gladek namaz (če je pregost, dodamo žlico vode).

Ko je namaz pripravljen, ga shranimo v zaprto posodo in položimo v hladilnik.

