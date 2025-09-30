Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

namaz recept rdeča pesa humus zdrav recept zdrav recept

Kako pripraviti okusen namaz z rdečo peso? Navdušeni boste.

humus | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Rdeča pesa je živilo, ki ima veliko pozitivnih učinkov. V jedi jo lahko vključite na preprost način. Pripravite lahko namaz, ki ga sestavljata domači humus in rdeča pesa. Shranite ga lahko v hladilnik in v njem uživate ves teden. Odlično se poda na kos polnozrnatega kruha, rižev vafelj ali pa je dodatek k zelenjavi. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo recept, ki vas bo zagotovo navdušil.

Sestavine:

  • 200 gramov čičerike
  • 3 rdeče pese
  • 3 stroki česna
  • dve žlici tahinija
  • sok limone
  • olivno olje
  • sol
  • poper
@consciouslykay Replying to @Sarah Roasted Garlic Beet Hummus 🧄🌸🌞 As someone that *hates* beets, I’m telling you guys you HAVE to try this recipe!! Beets are an incredible source of antioxidants and have so many benefits from boosting energy and the immune system to clearing skin and more! They’re also seasonal for March 😉 To make👇🏼 Ingredients • 3 beets, peeled & chopped • 6 gloves garlic, peeled & chopped • 1 tsp olive oil (optional) • 1 15oz can chickpeas • 1/4 cup tahini • 1 lemon, juiced • 1/4 cup water • salt & pepper to taste Instructions: 1. Preheat oven to 375 F 2. Peel and chop your beets & garlic. Spread on a lined baking sheet and drizzle with olive oil, salt, & pepper. Bake for 30 minutes (or until soft) 3. Add all ingredients to a blender and blend until smooth 4. ENJOY! #beets #beethummus #healthyrecipes #hummusrecipe #veganrecipes #beetroot ♬ Sunshine - WIRA

Priprava:

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. 

Peso in cele stroke česna položimo na papir za peko in pečemo približno 30 minut, da se zmehčajo. 

V mešalnik dodamo pečeno peso, česen, čičeriko, tahini, limonin sok, žlico olivnega olja, sol in poper. 

Vse skupaj zmešamo v gladek namaz (če je pregost, dodamo žlico vode).

Ko je namaz pripravljen, ga shranimo v zaprto posodo in položimo v hladilnik. 

