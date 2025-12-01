Glasbeni mogotec Simon Cowell, ki je javnosti znan kot strogi in neizprosni žirant v šovih (najbolj v resničnostni oddaji Britain's Got Talent), je razkril, da je bil še pred leti trdno odločen, da se bo dal po smrti zamrzniti. Zdaj je svoj pogled na minljivost drastično spremenil in se, čeprav je idejo o zamrznitvi opustil, obrnil na kliniko, kjer z nekonvencionalnimi metodami ohranja dobro počutje in mladosten videz.

66-letni Simon Cowell, najbolj znan kot žirant na tekmovanjih talentov v ZDA in Združenem kraljestvu, kot so American Idol, The X Factor in Britain's Got Talent, je v najnovejšem intervjuju razkril presenetljive podrobnosti o svojem zdravju. Za The Sun je povedal, kako je v zadnjih nekaj letih spremenil pogled na lastno zdravje ter na kakšen način se trudi ohranjati formo in skrbeti zase.

Ena izmed stvari, ki Cowllu pomagajo pri ohranjanju mladostnega videza, je obiskovanje wellness klinike, kjer izvajajo edinstven novi postopek. Tega je glasbeni mogotec opisal za britanski medij. "Grem v to wellness kliniko, kjer mi vzamejo kri, jo sperejo, filtrirajo in nato vrnejo v moje telo," je povedal.

Kri prečistijo in obogatijo s kisikom ter nato vrnejo v telo

Povedal je tudi, da v kliniki z različnimi testi analizirajo kri posameznika in tako določijo njegovo starost: "Pravzaprav sem se pomladil, ker sem se bolje prehranjeval, več telovadil, doživljal manj stresa in uporabljal določena prehranska dopolnila. Moji možgani še vedno delujejo, še vedno imam energijo," je razkril. Nad terapijo, med katero kri prečistijo, jo obogatijo s kisikom in drugimi hranili, nato pa posamezniku ponovno vbrizgajo v telo, je Cowell navdušen. Povedal je, da ima več energije kot kadarkoli v življenju. Poleg tega je opustil nezdrave razvade, redkeje kadi in uživa alkohol, odločil pa se je tudi za redno telesno vadbo in uravnoteženo prehrano.

Poleg revolucionarne terapije je Cowell opustil nezdrave razvade, redkeje kadi in pije alkohol, posvetil pa se je tudi redni telesni vadbi. Foto: Guliverimage

Žirant Cowell, ki je oče 11-letnemu Ericu, je prav tako razkril, da je opustil idejo o še enem nenavadnem postopku, in sicer kriogenem zamrzovanju. "Pravzaprav sem se nameraval zamrzniti. Pomislil sem: 'Zakaj pa ne?'" je povedal Cowell, a dodal, da si je glede tega premislil. Pojasnil je še: "Izvedel sem, da ti odsekajo glavo, zato se čez dva tisoč let vrneš kot lebdeča glava. Jaz pa sem si rekel: 'Ne, tega nočem.'"