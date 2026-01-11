Kot so sporočili iz ekipe Kansai Helios Domžale, so po odhodu Blaža Mahkovica in poškodbah Alena Malovčića ter Lovra Lapajneta našli okrepitev. Pod košema bo odslej pomagal slovenski košarkar Igor Struger, ki je sezono začel v madžarskem Sopronu pri trenerju Gašperju Potočniku, pred tem pa je bil član Podčetrtka.

Slovenski center je v prejšnjih sezonah igral v dresu Term iz Podčetrtka, kjer je v državnem prvenstvu dosegal povprečno skoraj 13 točk in osem skokov na tekmo. To sezono je Struger začel v madžarskem Sopronu pri trenerju Gašperju Potočniku, zdaj pa se je na treningih že pridružil mladi ekipi Kansai Heliosa. "Vesel sem, da se ob polovici sezone pridružujem Kansai Heliosu. Hvala klubu za zaupanje. Na igrišču bom dal veliko energije ter spodbujal soigralce, da skupaj dosežemo zastavljene cilje," je Struger dejal za klubsko spletno stran.

"Veseli me, da smo v klubu uspeli hitro reagirati in po končani epizodi na Madžarskem Stugerja pripeljali v Domžale. Igor je borben in atletski igralec, ki bo lahko občutno pomagal tako v napadu kot v obrambi. Ekipa je zaradi poškodb številčno zelo okrnjena, a to je del športa. Upamo na čim prejšnjo vrnitev Malovčića in Lapajneta," pa je povedal trener ekipe Jure Močnik.

