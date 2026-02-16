Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pokal spar

Pokal Spar, četrtfinale, povratne tekme

Cedevita Olimpija za polfinale pokala nasula 115 točk

Cedevita Olimpija je na povratni tekmi Perspektivi Iliriji nasula kar 115 točk.

Foto: Luka Kotnik

Cedevita Olimpija je na povratni tekmi Perspektivi Iliriji nasula kar 115 točk.

Foto: Luka Kotnik

Po Krki in GGD Šenčurju se je na zaključni turnir pokala Spar, ki bo 19. in 20. februarja v Šenčurju, uvrstil Kansai Helios, ki je bil v dveh četrtfinalnih tekmah boljši od Laškega. O zadnjem polfinalistu sta odločala Cedevita Olimpija in Perspektiva Olimpija. Prvo tekmo so košarkarji iz Stožic dobili za šest točk, na povratni pa ta ponedeljek zmagali s 115:81.

Najboljša strelca ob zmagi Cedevite Olimpije nad Perspektivo Ilirijo sta bila Žiga Daneu z 21 točkami in Mark Padjen z 19.

Cedevita Olimpija bo v polfinalu v četrtek, 19. februarja, ob 17. uri igrala s Kansai Heliosom, v drugem polfinalu pa se bosta ob 20. uri pomerila GGD Šenčur in Krka.

Domžalčani so v četrtfinalu izločili Laško, GGD Šenčur je bil boljši od tretjeligaša Leone iz Ajdovščine, Krka pa je nadigrala Rogaško.

Finale zaključnega turnirja bo v petek ob 20. uri, pred tem pa se bodo v Šenčurju za naslov pokalnih prvakinj pomerile še dekleta. Finale med Cinkarno Celje in Mariborom bo ob 17. uri.

Pri moških bo lovoriko branila Cedevita Olimpija, ki je osvojila zadnje štiri pokalne naslove, skupno pa štiriindvajset. Krka je bila štirikrat prvak, nazadnje 2021, Kansai Helios pa je svoj edini naslov osvojil 2007.

V ženski konkurenci je Cinkarna Celje nesporni favorit za osmi zaporedni naslov in jubilejnega 20. v zgodovini kluba.

Pokal Spar, četrtrfinale, povratne tekme

Torek, 6. januar:

Torek, 13. januar:

Torek, 10. februar:

Ponedeljek, 16. februar:

