Avtor:
Š. L.

Sreda,
7. 1. 2026,
13.06

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Sreda, 7. 1. 2026, 13.06

1 ura, 7 minut

Liga OTP banka, 13. krog

Domžalčani v Ljubljani

Avtor:
Š. L.

ABA: Perspektiva Ilirija - Crvena zvezda, Tim Tomažič | Ilirija bo danes gostila Kansai Helios Domžale. | Foto Aleš Fevžer

Ilirija bo danes gostila Kansai Helios Domžale.

Foto: Aleš Fevžer

Prvič v novem koledarskem letu se bodo na parket podali tudi košarkarji v ligi OTP banka. V okviru 13. kroga bo Ilirija danes gostila Helios. V soboto Šentjur čaka obračuns s Triglavom, Zlatorog pa bo gostoval pri Hopsih. Vodilna Krka bo v nedeljo gostila Šenčur, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Rogaška in Podčetrtek.

Liga OTP banka, 13. krog

Sreda, 7. januar:
19.00 Perspektiva Ilirija - Kansai Helios Domžale

Sobota, 10. januar:
19.00 Šentjur - Triglav Kranj
19.30 Hopsi Polzela - Zlatorog Laško

Nedelja, 11. januar:
19.00 Krka - Šenčur

Ponedeljek, 12. januar:
17.30 Rogaška - Podčetrtek

Lestvica:

