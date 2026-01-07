Sreda, 7. 1. 2026, 13.06
1 ura, 7 minut
Liga OTP banka, 13. krog
Domžalčani v Ljubljani
Prvič v novem koledarskem letu se bodo na parket podali tudi košarkarji v ligi OTP banka. V okviru 13. kroga bo Ilirija danes gostila Helios. V soboto Šentjur čaka obračuns s Triglavom, Zlatorog pa bo gostoval pri Hopsih. Vodilna Krka bo v nedeljo gostila Šenčur, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Rogaška in Podčetrtek.
Liga OTP banka, 13. krog
Sreda, 7. januar:
19.00 Perspektiva Ilirija - Kansai Helios Domžale
Sobota, 10. januar:
19.00 Šentjur - Triglav Kranj
19.30 Hopsi Polzela - Zlatorog Laško
Nedelja, 11. januar:
19.00 Krka - Šenčur
Ponedeljek, 12. januar:
17.30 Rogaška - Podčetrtek