Domžalčani v Ljubljani

Prvič v novem koledarskem letu se bodo na parket podali tudi košarkarji v ligi OTP banka. V okviru 13. kroga bo Ilirija danes gostila Helios. V soboto Šentjur čaka obračuns s Triglavom, Zlatorog pa bo gostoval pri Hopsih. Vodilna Krka bo v nedeljo gostila Šenčur, krog pa bosta v ponedeljek sklenila Rogaška in Podčetrtek.