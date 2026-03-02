"Vesel sem, da sem doma," nam je pogovoru zaupal slovenski kajakaš Peter Kauzer, ki mu je tik pred vojnimi razmerami na Bližnjem vzhodu še uspelo priti domov s priprav v Al Ainu v Združenih arabskih emiratih. Vseeno pa je tam opravil zelo dober del priprav.

Peter Kauzer se je, tik preden je počilo na Bližnjem vzhodu, vrnil s priprav v Al Ainu. Hrastničan je bil tam skoraj mesec in pol skupaj z ženo Janjo in hčerko Nolo, pozneje pa se jim je pridružil tudi njegov oče in trener Peter Kauzer starejši. Spomnimo, da je Kauzer že lani ušel najhujšemu, potem ko je v zadnjem trenutku zapustil otok Reunion, ki ga je zajel najmočnejši ciklon po dolgih letih.

Foto: Aleš Fevžer

"Zadnji trenutek. Vesel sem, da sem doma," je najprej odgovoril Peter Kauzer, potem ko smo ga vprašali, kdaj je iz Dubaja poletel domov. "V ponedeljek sem se še dobil s prijateljem, ki je prišel v Dubaj in je zdaj obstal tam," nam je razlagal Kauzer in dejal, da so se še šalili, da bodo ravno pravi čas odšli domov, na koncu pa se je zares izkazalo tako.

Ostal je v stiku z nekaterimi tekmovalci, ki so še tam, med drugim slovenska trenerja Jure Meglič in Jure Lenarčič. "Da, onadva sta še tam. Še vedno sem v skupini za treninge in vidim, da še vedno vsak dan dobivajo termine za treninge. Menda v Al Ainu ni nič hudega, bolj sta na udaru Abu Dabi in Dubaj. Nimaš kaj ... Verjetno bi sam priprave podaljšal. Leteli smo nad Iranom. Pravzaprav se mi je nekaj podobnega zgodilo že drugo leto zapored. Lani smo šli na zadnje letalo, preden so letališče zaprli zaradi ciklona, letos smo spet ušli tik pred zdajci."

Tudi letos mu je družbo delala hčerka Nola. Foto: Društvo Biti novinar

Tam je bil zato, da opravi svoje delo

Kljub vsemu pa je Peter v Al Ainu v petih tednih in pol opravil zelo kakovosten trening. "Na zimske priprave grem običajno za dalj časa, saj mi ne odgovarja, da prihajam na priprave in se vračam domov. Emirati so načeloma dovolj blizu, le pet ur leta. Če grem na priprave, grem zares in tam ostanem dalj časa, da opravim svoje delo. Potem pridem domov in doma začnem razmišljati o tekmah."

Na treningih mu je družbo pogosto delala tudi hčerka Nola, ki gre očitno po njegovih stopinjah. V šoli nima težav, zato lahko šolske obveznosti opravlja na daljavo, pred odhodom na priprave pa je imela že vse potrebne ocene.

Prvi teden je bilo kar nekaj gneče na progi, saj je bilo tam precej tujih reprezentanc, tako da je tudi z njimi opravil nekaj treningov. "Bilo je kar pestro, trenirali smo skupaj. Načeloma je bilo tako, da sem zjutraj treniral z Benjaminom Savškom in drugimi, če smo se tako dogovorili, popoldne pa sem veliko veslal z Nolo. Naredil sem več, kot sem načrtoval. Pogoji so bili zares dobri. V tem kompleksu so odprli še fitnes, tako da sem ga imel na dosegu roke," je povedal 42-letni športnik, ki pa očitno vse pogosteje vstopa tudi v trenersko vlogo.

"Tudi v klubu imam skupino otrok. Pišem jim načrt za treninge in sem tudi zraven na treningu. Tudi Nola je imela v Al Ainu čoln in idealno je, da se navadi veslati na divji vodi. Na začetku je bilo malo težje, saj je tam zelo močna voda. Iz treninga v trening pa je bilo bolje in na koncu je veslala zelo suvereno," nam je povedal Kauzer, ki se dobro počuti v vlogi trenerja, še toliko lažje mu je, ker ima v svoji skupini tudi hčerko. "Na koncu si moraš dan nekako zapolniti, dovolj časa je za vse (smeh, op. p.)."

"Mislim, da sem na vsakem treningu povprečno naredil od šest do osem kilometrov." Foto: www.alesfevzer.com

S čolnom je naredil več kot 350 kilometrov

V tem pripravljalnem obdobju je bil predvsem poudarek na količini treninga. Ali mu ob vseh obveznostih ostane dovolj časa? "Mislim, da sem na pripravah na vodi preveslal več kot 350 kilometrov, na trening sem v povprečju naredil od šest do osem kilometrov," nam je razkril eden najboljših kajakašev zadnjih let.

Pri njegovih letih je zelo pomembna tudi regeneracija. Po kosilu je pogosto počival, na roko pa mu je šlo tudi to, da je bilo med prvim in drugim treningom veliko časa za regeneracijo. "Tja sem šel, da sem treniral. Vse sem imel na voljo," poudarja.

Emirati so bili idealni za trening "Emirati so bili idealni, kar zadeva veslanje na divji vodi." Foto: Ana Kovač

Njegov reprezentančni kolega Žiga Lin Hočevar je treniral v Avstraliji. Pred leti je bila to tudi za Kauzerja redna destinacija za priprave. Hrastničan se je strinjal s Hočevarjem, ki nam je pred časom povedal, da so v deželi tam spodaj zares dobri pogoji. Kauzer se letos ni odločil za to predvsem zaradi dolgih poti, saj naj bi marca odpotoval na tekmo na olimpijsko progo v Oklahomo, kar prav tako ni kratka pot.

"Letos sem se odločil, da ne grem na priprave v Avstralijo, čeprav sem tudi to načrtoval. Tako sem se odločil, ker sta glavni dve tekmi letos na malo bolj divjih progah kot lani. Emirati so bili idealni, kar zadeva veslanje na divji vodi," je še povedal sogovornik, ki vztraja pri tem, da bo šel iz sezone v sezono, kar pomeni, da ne izključuje olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.

