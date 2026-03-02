Če izbruhne tretja svetovna vojna: to so najvarnejše države

Zaradi stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu med prebivalci vseh delov sveta narašča strah. Tu so še trenutna vojna med Ukrajino in Rusijo, konflikti v Gazi in nenehna grožnja kitajske invazije na Tajvan. Številni se sprašujejo, kakšne razsežnost bo dobil konflikt na Bližnjem Vzhodu oziroma ali se lahko sprevrže v tretjo svetovno vojno. V spodnjih vrsticah objavljamo seznam držav, ki po analizi Unilad, veljajo za najbolj varne.

Po navedbi omenjenega medija obstajajo kraji, kjer bi se lahko povsem izognili jedrski katastrofi. Obstaja 11 najvarnejših držav, kjer bi lahko našli zaščito pred svetovnimi konflikti in kjer bi lahko bili varni v primeru tretje svetovne vojne.

Antarktika

Velja za enega najvarnejših krajev, vendar je to le ogromna ledena plošča sredi ničesar. Že res, da bi tam bili varni pred jedrskim orožjem ali političnimi nemiri, pa vendarle je območje za življenje bistveno premrzlo.

Islandija

Je hladna država z ostrim podnebjem, ki ni bila nikoli vpletena v sodobno vojaško invazijo. Čudovita, oddaljena provinca je idealna za ribolov in čakanje na konec vojne.

Islandija Foto: Guliverimage

Nova Zelandija in Avstralija

Islandija zaseda prvo mesto na svetovnem indeksu miru, Nova Zelandija drugo, ne zaostaja pa niti Avstralija. Tako Avstralija kot Nova Zelandija imata čudovita gorska območja. Sta tudi eni redkih držav na južni polobli, kjer je mogoče trajnostno kmetovati in ki ju jedrska katastrofa ne bi dosegla.

Nova Zelandija Foto: Shutterstock

Tuvalu

Tuvalu, majhen otok z 11 tisoč prebivalci, je v primeru vojne resnično varno zatočišče. Je v Tihem oceanu, letala letijo nad njim, ne pa proti njemu.

Argentina

Argentina je idealen kraj za preživetje po jedrski katastrofi. Država je bogata z naravnimi viri in ima dovolj pridelka pšenice, da bi preživela svoje prebivalce do konca jedrske zime.

Butan

Butan se je poleti 1971 razglasil za nevtralnega in je bogat z goratim terenom, kar je prednost, če se ljudje poskušajo prikrasti čez mejo te države.

Švica

Švica je znana po tem, da je nevtralna v vseh konfliktih in niti med rusko invazijo ni pomagala Ukrajini, zato ni razloga, da bi bila kdaj del konflikta. Toda v primeru jedrske katastrofe tudi njej ne bo prizaneseno.

Švica Foto: Shutterstock

Indonezija

Tako kot Švica se je tudi Indonezija večinoma držala zase in se celo pridružila kontroverznemu Trumpovemu mirovnemu odboru, da bi pospešila svoja prizadevanja za globalni mir. Vendar je tudi dovolj daleč od središča današnjih konfliktov, da bi zlahka lahko bila mirno zatočišče.

Čile

Čile imajo obilje naravnih virov, hrane in vina. V primeru, da bi izbruhnila vojna, bi bila odlično skrivališče, predvsem njene dolge kilometrske plaže.

Čile Foto: Shutterstock

Fidži

Tako kot Antarktika je tudi Fidži daleč od drugih držav in približno 4.500 kilometrov oddaljen od Avstralije. Pokrit je z velikimi gozdovi in ​​bogat z minerali tu pa so tudi številni ključni naravni izviri.

Južna Afrika

Tako kot Čile je tudi Južnoafriška republika znana po svojem vinu in vinogradih, ima pa tudi veliko hrane ter bogata kmetijska zemljišča ter sladko vodo, navaja poročilo Unilad.