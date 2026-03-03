Hrvati besni: Kaj počne vlada? Slovenci rešujejo svoje državljane, mi pa nič.

Letalo iz Dubaja z 200 srbskimi državljani je že včeraj pozno zvečer pristalo v Beogradu, potem ko so bili zaradi napetosti na Bližnjem vzhodu prekinjeni poleti med Združenimi arabskimi emirati in Srbijo. Tudi Slovenija je začela izvajati evakuacijo svojih državljanov – prvo letalo iz Omana naj bi danes pristalo na Brniku, še dva poleta sta predvidena jutri. Hrvaška javnost se sprašuje, kaj medtem počne njihova vlada, ki nima še nobenega konkretnega načrta za evakuacijo.

Hrvaško zunanje ministrstvo je včeraj podalo več izjav. Najprej je sporočilo, da priporoča izogibanje vsem potovanjem v Združene arabske emirate, Bahrajn, Kuvajt, Oman, Savdsko Arabijo, Katar in Izrael, hkrati pa priporoča odložitev potovanja na Ciper.

Hrvaškim državljanom, ki so že v teh državah, svetuje, da ostanejo na zaprtih in varnih območjih, omejijo gibanje, se izogibajo javnim zbiranjem ter redno upoštevajo uradna navodila in obvestila lokalnih oblasti.

Več o evakuaciji Slovencev si lahko preberete tukaj:

V Emiratih okoli dva tisoč Hrvatov

V Emiratih je bilo včeraj okoli dva tisoč hrvaških državljanov, je povedal zunanji minister Gordan Grlić Radman.

V času, ko je bil zračni promet popolnoma prekinjen, je Grlić Radman hrvaškim državljanom, ki želijo zapustiti Združene arabske emirate, priporočil, naj se odpravijo v "varno" omansko prestolnico Maskat, kar so nekateri hrvaški državljani tudi storili.

Ministrstvo je kasneje sporočilo, da so se razmere medtem spremenile in da bo z letališč Dubai International in Dubai World Central ter iz Abu Dhabija na voljo nekaj poletov.

V obvestilu je bilo tudi navedeno, da so lokalne oblasti sporočile, da se državljani "lahko vrnejo k običajnim dejavnostim, z opozorilom, da je še vedno potrebna večja previdnost in skrb za lastno varnost".

Hrvat v Dubaju: Glede evakuacij se ne dogaja nič

Na spletni portal index.hr se je obrnil bralec iz Dubaja. Povedal je, da se "kljub vsem prizadevanjem lokalnega konzula, ki ustrezno komunicira in počne vse, kar je v njegovi moči, glede evakuacij ne dogaja nič".

"Komercialni poleti so redno odpovedani. Naša skupina je bila predvidena za polet (ki ga je mogoče kadarkoli odpovedati) 9. aprila, prispeli pa smo 25. februarja. Skupaj nas je 25, od tega pet mladoletnih, poleg nevšečnosti pa imajo ljudje tudi dodatne stroške, ki niso majhni," je zapisal.

Pravi, da so slišali, da so štirje avtobusi s slovenskimi državljani že odšli v Oman, in se sprašuje, kaj hrvaško ministrstvo počne glede te problematike.

Index je poskušal dobiti odgovor tiskovnega predstavnika ministrstva za zunanje zadeve in ministra Grlića Radmana, vendar se na klice nista odzvala. Poslali so jim tudi e-pošto z vprašanjem, vendar odgovora še niso prejeli.