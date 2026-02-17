Vloga favorita je jasna

Šenčur bo prvič doslej gostil zaključni turnir košarkarskega pokala Spar. Najboljše štiri ekipe se bodo v polfinalu srečale v četrtek, 19. februarja, finale pa je na sporedu v petek ob 20. uri. Pred tem se bodo za pokalni naslov pomerile še košarkarice Cinkarne Celja in Maribora.

Polfinalna para sta Cedevita Olimpija in Kansai Helios ter GGD Šenčur - Krka. Prva tekma bo ob 17. uri, druga pa 20.00.

Favorita za naslov sta Cedevita Olimpija in Cinkarna Celje. Ljubljančani se bodo potegovali za peti zaporedni naslov in skupno 25., Celjanke pa osmega v nizu in jubilejnega dvajsetega v zgodovini kluba.

Cedevita Olimpija v zgodovinskem nizu naslovov

Košarkarji iz Stožic so gospodarji na slovenskih parketih že celih pet sezon. Od pokala 2021 niso izgubili niti ene domače lovorike. Tedaj jih je v polfinalu izločila Krka, finala v vseh treh tekmovanjih, ligi OTP banka, pokalu Spar ali superpokalu, pa niso izgubili že od februarja 2020, ko so morali prav v pokalu priznati premoč Kopru Primorski. V Šenčurju se bodo torej potegovali tudi za 15. zaporedni domači naslov.

Najbližje porazu v finalih je bila Cedevita Olimpija prav na zadnji tekmi za lovoriko, septembrskem superpokalu na Polzeli, ko je Miha Cerkvenik s trojko pet sekund pred koncem odločil tekmo s Krko.

Cedevita Olimpija bo v vlogi favorita. Foto: Luka Kotnik

Novomeščani so tako podaljšali sušo naslovov. Zadnja lovorika v njihovih vitrinah ima letnico 2021, sicer pa imajo v njej še tri pokale Spar, sedem naslovov državnih prvakov in pet superpokalov.

Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je na predstavitvi zaključnega turnirja povedal, da se v klubu zavedajo vloge favorita, a hkrati opozoril, da je pokalno tekmovanje specifično in da mnogokrat o zmagovalcu odločata navdih in dnevna forma.

Zato med drugimi priložnost vidijo v Novem mestu. "Naredili bomo vse, da obogatimo vitrino z lovorikami. Naša prednost je neobremenjenost ter dejstvo, da bomo imeli pred zaključnim turnirjem šest dni prosto, tako da se bomo lahko odpočili in dobro pripravili na tekmeca," je dejal trener Dejan Jakara.

Svoje načrte imajo tudi v taborih Kansai Heliosa in GGD Šenčurja. Oboji bodo nastopili oslabljeni. Domžalčani so bili enkrat doslej pokalni prvaki (2007), Šenčurjani pa si želijo pred domačimi navijači ponoviti leto 2018, ko je GGD Šenčur igral v finalu proti Kopru Primorski.

V ženski konkurenci je v vlogi favorita Cinkarna Celje. Foto: Filip Barbalić Tudi Cinkarna Celje je praktično brez konkurence

Cinkarna Celje je še bolj dominantna kot Cedevita Olimpija. Poraza v finalih domačih tekmovanj ne pozna že od 2018, ko je v pokalu klonila proti Triglavu.

Celjanke bodo dvanajstič zaporedoma nastopile v finalu pokala Slovenije; prvi pokalni naslov je klub iz Celja pod imenom Merkur Celje osvojil leta 2003, v finalih pokala pa je manjkal le šestkrat, petkrat v prejšnjem stoletju ter v sezoni 2013/14.

Trener Damir Grgić se zaveda, da bi bil poraz v finalu v petek ob 17. uri katastrofa za klub. "Pokalna tekmovanja so vedno najbolj zahtevna, saj o naslovu odloča zgolj ena tekma. Moramo se dobro pripraviti na tekmeca, predvsem pa odmisliti kakršno koli podcenjevanje, saj je Maribor v tej sezoni spoštovanja vredna ekipa."

Maribor, ki v državnem prvenstvu zaseda šele četrto mesto za Celjem, Ilirijo in Triglavom, je v polfinalu suvereno odpravil škofjeloški Domel, Celjanke pa so bile boljše od Triglava.

Maribor je doslej dvakrat igral v finalu pokala; leta 2009 je pod imenom AJM Maribor izgubil s Celjem, 2004 pa je postal eden od petih klubov v Sloveniji s pokalnim naslovom. Ježica je bila 11-krat prvak, Triglav dvakrat, enkrat pa tudi Kranjska Gora.

