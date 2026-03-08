Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Nedelja,
8. 3. 2026,
7.26

Osveženo pred

18 minut

smučarski skoki Lahti Anže Lanišek Domen Prevc

Nedelja, 8. 3. 2026, 7.26

18 minut

Smučarski skoki, Lahti, ekipna tekma parov (m)

Super ekipna tekma parov: lahko Slovenca posežeta po vrhu?

Avtor:
B. B.

Domen Prevc | Kaj lahko na ekipni tekmi parov naredita Domen Prevc in Anže Lanišek? | Foto Guliverimage

Kaj lahko na ekipni tekmi parov naredita Domen Prevc in Anže Lanišek?

Foto: Guliverimage

Svetovni pokal v smučarskih skokih se danes v Lahtiju zaključuje z zanimivo tekmo. Na skakalnici Salpausselka bo na sporedu moška super ekipna tekma parov, kjer bo nastopilo 15 reprezentanc. Med njimi tudi slovenska dvojica Domen Prevc in Anže Lanišek. Prva serija je na sporedu ob 15. uri.

Med glavne favorite sodita Avstrija in Japonska, v boj za najvišja mesta pa bi se lahko vključita tudi Slovenca. Domen Prevc je sobotno posamično tekmo končal na 2. mestu, medtem ko je bil Anže Lanišek na 11. mestu.

V prvi seriji bodo nastopile vse ekipa, v drugi 12 najboljših ekip, v finalni tretji seriji pa osem reprezentanc, ki se bodo udarile za stopničke.

"Rad bi, da Domen tudi jutri skače na tako visoki ravni skupaj z Anžetom, ki mu mogoče še manjka malo sproščenosti za tiste vrhunske rezultate. Naš cilj je, da pripravimo oba fanta za boj za zmago," je po sobotni tekmi odločno napovedal selektor Robert Hrgota.

Lahti, nedeljska tekma (rezultati):

