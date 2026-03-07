Policisti iščejo roparja, ki je bil dvakrat na delu

V petek so policisti na območju Maribora v mestni četrti Studenci obravnavali poskus ropa na pošti, danes dopoldne pa rop v podjetju, ki naj bi ga po opisu storil isti storilec, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. Za pomoč prosijo tudi javnost.

Storilec je moški, visok približno med 165 in 170 centimetri, močnejše postave.

Oblečen je bil v svetlo rjavo jakno, modre kavbojke, na glavi pa je imel črno kapo s šiltom.

Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, naj to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.