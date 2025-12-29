Pozor, policija postavila blokadne točke: na begu oboroženi ropar

V obmejni trgovini v Kuzmi se je danes nekaj pred 11. uro zgodil rop. Po do zdaj zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal, nato pa s kraja peš pobegnil v smeri starega mejnega prehoda. Policisti so postavili blokadne točke in intenzivno iščejo pobeglega storilca, so sporočili s PU Murska Sobota.

Neznani storilec, ki je iz trgovine odnesel dnevni izkupiček, je visok približno od 175 do 180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v vojaške hlače in črno jakno, na glavi je imel črno ruto in sončna očala.

Ker gre za oboroženo osebo, policisti pozivajo občane k ustrezni previdnosti. Sami naj ne poskušajo vzpostaviti stika z njim, so pozvali na Policijski upravi (PU) Murska Sobota.

Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.