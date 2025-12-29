Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
29. 12. 2025,
13.13

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Ponedeljek, 29. 12. 2025, 13.13

1 ura, 19 minut

Pozor, policija postavila blokadne točke: na begu oboroženi ropar

Avtorji:
K. M., STA

slovenska policija, trak | Ker gre za oboroženo osebo, policisti pozivajo občane k ustrezni previdnosti. | Foto STA

Ker gre za oboroženo osebo, policisti pozivajo občane k ustrezni previdnosti.

Foto: STA

V obmejni trgovini v Kuzmi se je danes nekaj pred 11. uro zgodil rop. Po do zdaj zbranih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in ga oropal, nato pa s kraja peš pobegnil v smeri starega mejnega prehoda. Policisti so postavili blokadne točke in intenzivno iščejo pobeglega storilca, so sporočili s PU Murska Sobota.

Neznani storilec, ki je iz trgovine odnesel dnevni izkupiček, je visok približno od 175 do 180 centimetrov, suhe postave, oblečen je bil v vojaške hlače in črno jakno, na glavi je imel črno ruto in sončna očala.

Ker gre za oboroženo osebo, policisti pozivajo občane k ustrezni previdnosti. Sami naj ne poskušajo vzpostaviti stika z njim, so pozvali na Policijski upravi (PU) Murska Sobota.

Policija poziva vse, ki bi o dogodku imeli kakršnekoli informacije, da to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.

