Pokal Pivovarne Union, četrtfinale
Veliko presenečenje v Grosupljem: Olimpija se poslavlja, tekmo zaznamoval zaplet
Nogometaši Brinja iz Grosuplja so poskrbeli še za eno pokalno presenečenje. Potem ko so v 1/16-finala izločili Mariborčane, so v četrtfinalu izločili še Olimpijo. Edini gol je v peti minuti dosegel Kevin Benkič, domače pa je večkrat rešil mladi vratar Jaka Zrnec. Tekmo, na kateri so gostitelji od 83. minute igrali z igralcem manj, je zaznamoval nenavaden zaplet. V sodnikovem dodatku se je sprožil sistem za namakanje zelenice, ekipi sta za nekaj minut zapustili zelenico, se nato vrnili, a se rezultat ni spremenil. V uvodnem četrtfinalnem dvoboju tekmovanja, ki zna pogosto postreči s presenečenji, sta se pomerila Jadran Dekani in Radomlje. Slednji so šele v podaljšku (4:2) prišli do napredovanja. O preostalih polfinalistih pokala se bo odločalo prihodnji teden.
Sreda, 4. marec:
Pokal prinaša izjemno atraktivno bližnjico do lovorike ter tudi velik privilegij, kar zadeva igranje v Evropi. Pokalni zmagovalec je namreč upravičen do enega popravnega izpita, saj začenja evropsko pot v kvalifikacijah za ligo Europa in se v primeru neuspeha preseli v kvalifikacije za konferenčno ligo. Zato četrtfinalistom zagotovo ne primanjkuje motivacije, da bi letos postali pokalni zmagovalci.
Po izpadu branilca pokalnega naslova Celja, rekorderja tekmovanja Maribora in v tej sezoni kakovostnega Kopra je Olimpija postala največji favoriti za osvojitev pokala. A so se tudi oni že poslovili od tekmovanja, kjer se rada dogajajo presenečenja.
Za nenadejan izpad zmajev so poskrbeli nogometaši Brinja Grosuplja, ki so v 1/16-finala izločili Maribor, zdaj pa še Olimpijo. O zmagovalcu je odločil gol Kevina Benkiča v peti minuti tekme. Ljubljančani so iskali izenačenje, a komaj 19-letnega vratarja Jake Zrneca niso uspeli premagati.
V sodnikovem dodatku se je sprožil namakalni sistem, ekipi sta za nekaj minut zapustili zelenico, po vrnitvi pa se rezultat ni več spremenil.
Olimpija ni izkoristila niti igralca več, ki ga je imela od 83. minute naprej. Domačim so pojenjale moči, ko se je v sodnikovem dodatku sprožil sistem za namakanje zelenice in za nekaj minut prekinil tekmo. Po vrnitvi na zelenico sta ekipi odigrali še nekaj minut, v napad gostov je šel tudi vratar Matevž Vidovšek, a zeleno-belim ni uspelo pospraviti žoge v gol.
Radomljani so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom.
Mlinarji so se namučili na Primorskem
Prvi polfinalisti pokala so Radomljani, ki pa so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom.
Dvoboj se je sprva odvil po pričakovanjih, saj so mlinarji po golih Stanislava Krapuhina v 41. in 50. minuti vodili z 2:0. Toda Primorci se niso predali. Nik Fortuna v 72. in Matija Burin v 77. minuti z bele pike sta izsilila podaljšek. V tem je v 110. minuti Radomljanom novo vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.
Radomljani se bodo v polfinalu pomerili z Grosuplječani.
Polfinalna para:
Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje
Bravo Big Bang/Nafta 1903 - Fužinar Ravne/Aluminij
Pokal Pivovarna Union, četrtfinale:
Sreda, 4. marec:
Sreda, 11. marec:
Četrtek, 12. marec:
Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:
8 – Olimpija
4 – Koper
3 – Gorica
2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura
1 – Rogaška, Rudar Velenje
Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala:
|Sezona
|Finale
|Zmagovalec
|2024/25
|Celje : Koper 4:0
|Celje
|2023/24
|Rogaška : Gorica 7:6 po 11-m (1:1)
|Rogaška
|2022/23
|Olimpija : Maribor 2:1 po podaljških
|Olimpija
|2021/22
|Koper : Bravo 3:1
|Koper
|2020/21
|Olimpija : Celje 2:1
|Olimpija
|2019/20
|Mura : Nafta 2:0
|Mura
|2018/19
|Olimpija : Maribor 2:1
|Olimpija
|2017/18
|Olimpija : Aluminij 6:1
|Olimpija
|2016/17
|Domžale : Olimpija 1:0
|Domžale
|2015/16
|Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2)
|Maribor
|2014/15
|Luka Koper : Celje 2:0
|Luka Koper
|2013/14
|Gorica : Maribor 2:0
|Gorica
|2012/13
|Maribor : Celje 1:0
|Maribor
|2011/12
|Maribor : Celje 3:2
|Maribor
|2010/11
|Domžale : Maribor 4:3
|Domžale
|2009/10
|Maribor : Domžale 3:2 po podaljških
|Maribor
|2008/09
|Interblock : Koper 2:1
|Interblock
|2007/08
|Interblock : Maribor 2:1
|Interblock
|2006/07
|Koper : Maribor 1:0
|Koper
|2005/06
|Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1)
|Anet Koper
|2004/05
|CMC Publikum : Gorica 1:0
|CMC Publikum
|2003/04
|Maribor : Dravograd 4:0, 3:4
|Maribor
|2002/03
|Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2
|Vega Olimpija
|2001/02
|HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1
|HiT Gorica
|2000/01
|HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1
|HiT Gorica
|1999/00
|SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2
|SCT Olimpija
|1998/99
|Maribor : Olimpija 3:2, 2:0
|Maribor
|1997/98
|Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2
|Rudar Velenje
|1996/97
|Maribor : Primorje 3:0, 0:0
|Maribor
|1995/96
|Olimpija : Primorje 1:0, 1:1
|SCT Olimpija
|1994/95
|Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0
|Mura
|1993/94
|Maribor : Mura 3:1, 0:1
|Maribor
|1992/93
|SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1
|SCT Olimpija
|1991/92
|Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0)
|Maribor