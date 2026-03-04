Veliko presenečenje v Grosupljem: Olimpija se poslavlja, tekmo zaznamoval zaplet

Nogometaši Brinja iz Grosuplja so poskrbeli še za eno pokalno presenečenje. Potem ko so v 1/16-finala izločili Mariborčane, so v četrtfinalu izločili še Olimpijo. Edini gol je v peti minuti dosegel Kevin Benkič, domače pa je večkrat rešil mladi vratar Jaka Zrnec. Tekmo, na kateri so gostitelji od 83. minute igrali z igralcem manj, je zaznamoval nenavaden zaplet. V sodnikovem dodatku se je sprožil sistem za namakanje zelenice, ekipi sta za nekaj minut zapustili zelenico, se nato vrnili, a se rezultat ni spremenil. V uvodnem četrtfinalnem dvoboju tekmovanja, ki zna pogosto postreči s presenečenji, sta se pomerila Jadran Dekani in Radomlje. Slednji so šele v podaljšku (4:2) prišli do napredovanja. O preostalih polfinalistih pokala se bo odločalo prihodnji teden.

Sreda, 4. marec:

Pokal prinaša izjemno atraktivno bližnjico do lovorike ter tudi velik privilegij, kar zadeva igranje v Evropi. Pokalni zmagovalec je namreč upravičen do enega popravnega izpita, saj začenja evropsko pot v kvalifikacijah za ligo Europa in se v primeru neuspeha preseli v kvalifikacije za konferenčno ligo. Zato četrtfinalistom zagotovo ne primanjkuje motivacije, da bi letos postali pokalni zmagovalci.

Po izpadu branilca pokalnega naslova Celja, rekorderja tekmovanja Maribora in v tej sezoni kakovostnega Kopra je Olimpija postala največji favoriti za osvojitev pokala. A so se tudi oni že poslovili od tekmovanja, kjer se rada dogajajo presenečenja.

Za nenadejan izpad zmajev so poskrbeli nogometaši Brinja Grosuplja, ki so v 1/16-finala izločili Maribor, zdaj pa še Olimpijo. O zmagovalcu je odločil gol Kevina Benkiča v peti minuti tekme. Ljubljančani so iskali izenačenje, a komaj 19-letnega vratarja Jake Zrneca niso uspeli premagati.

V sodnikovem dodatku se je sprožil namakalni sistem, ekipi sta za nekaj minut zapustili zelenico, po vrnitvi pa se rezultat ni več spremenil. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija ni izkoristila niti igralca več, ki ga je imela od 83. minute naprej. Domačim so pojenjale moči, ko se je v sodnikovem dodatku sprožil sistem za namakanje zelenice in za nekaj minut prekinil tekmo. Po vrnitvi na zelenico sta ekipi odigrali še nekaj minut, v napad gostov je šel tudi vratar Matevž Vidovšek, a zeleno-belim ni uspelo pospraviti žoge v gol.

Radomljani so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom. Foto: Aleš Fevžer

Mlinarji so se namučili na Primorskem

Prvi polfinalisti pokala so Radomljani, ki pa so se v Dekanih močno namučili z drugoligašem Jadranom.

Dvoboj se je sprva odvil po pričakovanjih, saj so mlinarji po golih Stanislava Krapuhina v 41. in 50. minuti vodili z 2:0. Toda Primorci se niso predali. Nik Fortuna v 72. in Matija Burin v 77. minuti z bele pike sta izsilila podaljšek. V tem je v 110. minuti Radomljanom novo vodstvo priigral Vanja Pelko, napredovanje pa potrdil Nikola Jojić v 119. minuti.

Radomljani se bodo v polfinalu pomerili z Grosuplječani.

Polfinalna para: Kalcer Radomlje - Brinje Grosuplje

Bravo Big Bang/Nafta 1903 - Fužinar Ravne/Aluminij

Pokal Pivovarna Union, četrtfinale:

Sreda, 11. marec:

Četrtek, 12. marec:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

8 – Olimpija

4 – Koper

3 – Gorica

2 – Celje, Domžale, Interblock, Mura

1 – Rogaška, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj slovenskega pokala: