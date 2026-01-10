Rock zasedba Delta Riff je konec lanskega leta izdala svoj težko pričakovani prvi album Klic v neznano! Kot pravijo člani, album vsebuje vse, kar mora imeti rock'n'roll: deset skladb povezujejo dinamični, enkrat rjoveči, drugič zasanjani kitarski riffi, odbite bas linije, energičen ritem ter ekspresiven in mestoma distorziran vokal. Skupina je napovedala tudi svoj veliki koncert v Katedrali Kina Šiška, ki bo potekal 5. februarja. Kaj vse so še povedali, si preberite v rubriki Hitrih 5 .

Nedavno ste izdali pesem Koža, ki je napovedala vaš prvenec. Zakaj ste se odločili za priredbo in o čem govori?

Koža je priredba pesmi sarajevskega benda Pappoemuo. Na YouYubu so imeli objavljen le en posnetek v živo tega komada, bend pa ne obstaja več. Ko smo razmišljali, kaj bomo igrali na svojih koncertih, smo hitro prišli na idejo, da bi izvajali Kožo. To je namreč Titova (pevčeva, op. p.) najljubša pesem. Glede na to, da pesem nikoli ni bila uradno izdana, pa smo zelo hitro prišli na idejo, da jo – seveda z "žegnom" avtorja in pevca benda Pappoemuo – Emirja Balića – uvrstimo še na album. Pesem je romantična balada, namenjena lastni interpretaciji. Vsak od nas si jo interpretira na svoj način s svojo zgodbo v ozadju.

Prisluhnite skladbi Koža:

Kdo so Delta Riff?



Skupino Delta Riff sestavljajo Tit Potecin (kitara, vokal), Tilen Lampret (bas kitara) in Luka Rener (bobni), ki ustvarjajo strastni, surovi rock'n'roll, ki svojo moč pokaže predvsem v živo. Band, ki se je na naši glasbeni sceni pojavil marca 2023, je v kratkem času prešel z manjših na večje odre. Nastopali so tudi na velikih festivalskih odrih (Castle, Škisova tržnica, Gora Rocka idr.), od manjših, klubskih koncertov, otvoritvenih koncertov za Siddharto in zmag na glasbenih natečajih do unikatnih nastopov, kot je bil tisti ob desetletnici Rock radia. Nagradila jih je tudi stroka – z Zlato piščaljo za novinca leta 2025. S svojim albumskim prvencem pa napovedujejo še naslednjo stopnico v svoji karieri: 5. februarja bodo koncertirali v Kinu Šiška, tokrat v veliki dvorani Katedrala.

Kako bi opisali svoj albumski prvenec Klic v neznano?

Včasih je avtorju težko opisati svoj izdelek s pametnimi besedami. Album predstavlja nas, Delta Riff, in želimo si, da ga ljudje poslušajo v celoti. Dinamika je namreč njegov ključni del, lotili smo se ga kot album in ne kot skupek posameznih songov. V času singlov in TikToka je pozornost ljudi vse krajša, mi pa se temu skušamo upreti.

S komadi na albumu nismo zavlačevali, nismo rock band s sedemminutnimi songi, ampak vsak song pride, udari in gre. Najprej Jutro, potem Voda in gremo dalje. To je vsakdanji ritual večine ljudi. Seveda pa album ne obstaja v vakuumu, ampak v resničnem svetu, ki je trenutno v nekem čudnem obdobju – dezinformacij, jeze, strahu, vojn. Kam to vodi in kako iz tega kroga, ne vemo, se pa vsekakor mestoma vse to zrcali tudi v songih, saj smo tudi sami del tega sveta. Če bi bil Delta Riff knjiga, je Klic v neznano! prvo poglavje.

Od svojih začetkov ste hitro preskočili na večje odre in si pridobili vedno večje občinstvo. Čemu to pripisujete?

Siddharta nam je gotovo lepo odprla vrata na večje odre, saj smo kot predskupina z njimi igrali po celi Sloveniji. Prvi nastop smo imeli na Metelkovi, že drugega pa pred tritisočglavo množico v Kranju kot predskupina Siddharte! Že v prvem letu delovanja pa se nam je ponudila tudi priložnost za igranje na Škisovi tržnici in na kresovanju na Rožniku. Teh "večjih" odrov je bilo vedno več, odzivi pod njimi pa nepozabni. Ker smo že od začetka imeli izpiljen svoj zvok v živo, se nam je to izkazalo kot odlična popotnica za naprej. To gotovo pripisujemo naši glasbi, ki jo ljudje v vedno večjem številu sprejemajo za svojo. To nam je najpomembnejše – ustvarjanje in širjenje glasbe, ki jo lahko ljudje začutijo – v živo kot tudi doma na slušalkah.

Kako bi opisali svoj glasbeni slog, po katerem vas lahko vaši poslušalci prepoznajo?

Vsak od nas prihaja iz popolnoma različnih glasbenih smeri, kar se pokaže tudi v nekem svojem glasbenem slogu. Težko je samega sebe slogovno opredeliti, mogoče je to bolj naloga kritikov ali glasbenih novinarjev. Glasbeno nas najbolj združujejo izvajalci, kot so Queens of the Stone Age, Royal Blood in Jack White. Tako ali drugače je to vse nek podžanr rocka – kakšnega točno, pa je vprašanje pesmi, ki je v tistem trenutku na tapeti.

V začetku leta 2026 pripravljate tudi svoj največji koncert v karieri. Kaj pripravljate in ali lahko oboževalci pričakujejo presenečenje?

Zmeraj smo si želeli svoj prvi album predstaviti v Katedrali Kina Šiška. Ta prostor ima močno kulturno vrednost in je gostil ogromno bendov, po katerih se zgledujemo tudi sami. Pripravljamo najboljši in največji Delta Riff show do zdaj. Za ljudi, ki so že bili na naših koncertih, bo to nova izkušnja – kako Delta Riff zveni v živo. Za ljudi, ki prihajajo na naš koncert prvič, pa bo to rokenrol ekstaza, ki jih bo navdušila. Ker smo v času, ko je večina sveta ves čas prilepljena na telefone, si želimo, da bi 5. februarja v Šiško prišli predvsem uživat. Da bi za trenutek pozabili na vsakdanje skrbi ter se prepustili glasbi in trenutku.

